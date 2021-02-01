ابن سيدة الإسكندرية المحترقة بعد إحالة الجاني للمفتي: الحكم طيب جراحنا

علق رامي مبروك، نجل السيدة سامية حجازي، التي تعرضت لأبشع أنواع الجرائم بعد حرقها داخل منزلها على يد بلطجي، اتهمته بسرقة إحدى الشقق، على قرار المحكمة بإحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية، بأنه لأول مرة يترحم على والدته من قلبه منذ وفاتها في نوفمبر الماضي.

وأضاف ابن السيدة، أنه فور نطق القاضي بالحكم، أطلق من في القاعة الزغاريد، حيث ردد هو وأشقاؤه عبارة «يحيا العدل»، لافتا إلى أن «من لا يرحم لا يرحم.. فهو قتل والدتي بدم بارد وبأبشع موتة ممكن أن يتصورها الإنسان».

وأوضح أن هذا الحكم «يطيب جراحهم إلى يوم الدين، حيث عند الله تجتمع الخصوم»، مشيرا إلى أنهم لن ينتظروا النطق بالحكم في مارس، بعد إحالة الواقعة لمفتي الجمهورية اليوم، حيث إن هذا الحكم اعتبروه عودة لحق والدتهم في الدنيا، وكأن الإعدام صدر بالفعل على الجاني، مؤكدا أنهم للمرة الأولى يشعرون بأن والدتهم توفيت.

محكمة الإسكندرية تحيل أوراق المتهم لمفتي الجمهورية

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات الإسكندرية، اليوم، بإحالة أوراق المتهم بقتل سيدة حرقا إلى مفتي الجمهورية، وتحديد جلسة 8 مارس المقبل للنطق بالحكم.

صدر الحكم في جلسة اليوم المنعقدة برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي، وعضوية المستشارين عبد العظيم صادق ومحمد فؤاد.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة المدعو «إبراهيم.ا»، إلى محاكمة عاجلة بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمدعوة سامية حجازي، ربة منزل، حرقا.

وكشفت التحقيقات أن المتهم بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليها، انتقامًا منها لاتهامها إياه بسرقة منقولات من جيرانها، وأعد لذلك كمية من مادة البنزين سريعة الاشتعال وقداحة.

وبينت التحقيقات أن المتهم المذكور اقتحم غرفة نومها، وسكب عليها البنزين وسحبها عنوة إلى خارج المسكن ثم أشعل النار فيها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها قاصدًا بذلك قتلها.

وقررت النيابة العامة الاستماع لشهادة 6 أشخاص وطفلين بينهما أحد أحفادها، تعرفوا على المتهم حال عرضه عليهما عرضًا قانونيًا في التحقيقات، فضلا عن ما ثبت بتقرير إجراء الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعي بشأن سبب وفاة المجني عليها وكيفية حدوث إصابتها.

وشملت أدلة النيابة تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية حول فحص الآثار المادية العالقة بمسرح الجريمة، فضلًا عن إقرار المتهم تفصيلًا بتحقيقات النيابة العامة بارتكابه الجريمة.

وحصلت النيابة على لقطات من إحدى كاميرات المراقبة بمحيط مسرح الحادث حال توجهه لارتكابه جريمته، وما ثبت بتقرير المستشفى الرئيسي الجامعي بالإسكندرية من إصابة المتهم بحرق من الدرجة الثانية في ساعده الأيسر.

كانت الدائرة الثالثة مدني بمحكمة استئناف الإسكندرية المنعقدة بأبيس، رفضت المذكرة التي تقدم بها محامي المتهم لرد هيئة المحكمة واستمرارها في نظر القضية

وفي يوم 26 نوفمبر الماضي، ودع أهالي منطقة العصافرة بحري شرق الإسكندرية، وأبنائها الضحية الثلاثة، والدتهم الحاجة سامية حجازي، 60 عاما، التي لقت مصرعها حرقا داخل شقتها، انتقاما منها، لإبلاغها عن حادث سرقة لشقة جيرانها.

بداية الواقعة

وتلقى قسم شرطة المنتزه ثان، بلاغا يفيد بقيام بلطجي يدعى «إبراهيم. ا»، له سوابق جنائية، بإحراق سيدة داخل منزلها، في محاوله لقتلها بمنطقة العصافرة بحري انتقاما منها، وجرى تحرير المحضر رقم 12899/ إداري المنتزه ثان، ونقل المريضة إلى المستشفى الأميري الجامعي، لكنها لفظت أنفاسها بعد أيام من إصابتها.

وأصيبت المجني عليها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة، وصلت نسبتها إلى 75%، على إثرها فارقت الحياة بعد أيام.