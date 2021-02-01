عاجل.. إصابة 6 أشخاص في تصادم سيارة مع ميكروباص بالإسماعيلية

أصيب 6 أشخاص بإصابات بالغة، إثر تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ميكروباص، على طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا بتصادم سيارة رقم «ط ط ق 142»، مع السيارة رقم «و ل ر 348»، قرب كوبري 76 بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية، برئاسة الدكتور حسن درويش بـ7 سيارات إسعاف لمكان الحادث، نقلت المصابين الي مستشفي جامعة قناة السويس.

وقالت المصادر الطبية، إن المصابين أحمد عبده رفاعي 30 سنة مقيم فاقوس وعلي أحمد عبد الكريم 30 سنة مقيم نفس العنوان وعلاء محمد جميل 27 سنة وأحمد حسن حسانين 13 سنة مقيمين بنفس العنوان ومؤمن محمد أحمد 22 سنة، مقيم القنطرة غرب وتامر محمد توفيق 43 سنة مقيم بالقاهرة.

وتنوعت الإصابات، بين اشتباه كسر بالعمود الفقري وكسور مختلفة وجروح قطعية في الجسم واشتباه كسور بالذراعين والقدمين.

وأضافت المصادر، أن الحالات جميعها مستقرة عدا الحالة الأخيرة المصابة باشتباه كسر في العمود الفقري وجار إجراء الإشعات اللازمة لهم للإطمئنان علي صحتهم.