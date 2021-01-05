إغلاق طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي بسبب الشبورة (صور)

أغلقت منذ قليل الشرطة طريق «الإسماعيلية- القاهرة» الصحراوي في محطة تحصيل الرسوم بسبب زيادة كثافة الشبورة.

وشهد الطريق في الساعات الأولي من مساء اليوم الاثنين انتشار الشبورة وصلت إلى حالة الضباب فيما تم إغلاق طريق الإسماعيلية- بورسعيد ومحور 30 يونيو بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً.

وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين عدم التحرك على الطريق حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية.

وقالت مصادر أمنية إنه لن يتم فتح الطرق أمام حركة المواطنين إلا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث.

وكان قد شهد الطريق أول أمس حادثة كبيرة اصطدم فيها ما يقرب من 10 سيارات ببعضهم في مدخل محطة تحصيل الرسوم «الكارتة» بسبب الشبورة الكثيفة.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد بتصادم عدد من السيارات وانقلابها داخل محطة تحصيل الرسوم الواقعة بنطاق دائرة مركز القصاصين.

وبحسب شهود عيان فإن السيارات لم تتمكن من رؤية محطة تحصيل الرسوم بسبب الشبورة الكثيفة، ما أدى إلى اصطدامهم بها.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بـ 5 سيارات لمكان الحادث نقلوا 3 مصابين إلى مستشفى الصدر لتلقي العلاج بينما حذرت الخدمات الأمنية المواطنين من استكمال السير في ظل وجود الشبورة.

وشهدت محافظة الاسماعيلية، منذ يومين انتشارا كثيفا للشبورة الصباحية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وتكاثرت السحب المنخفضة، على المدينة دون سقوط أمطار على معظم المحافظة.

ونبه ضباط إدارة مرور الاسماعيلية خلال الأكمنة المتحركة والثابتة علي المواطنين بضرورة التزام الحيطة والحذر وتقليل السرعات علي الطرق للحد من الحوادث المرورية .

وشدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء تحسبا لسوء الأحوال الجوية.

على صعيد متصل، أصيب 4 أشخاص في حادثي تصادم بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي مساء اليوم الاثنين .

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من المقدم مصطفى سلامة رئيس مباحث القصاصين، يفيد بوقوع حادث تصادم بنطاق دائرة القصاصين أصيب فيه 3 أشخاص.

كما اصطدمت سيارة ملاكي بالحاجز الخرساني الطريق أصيب فيه شخص بكسور وجروح سطحية .

ودفع مرفق اسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ 3 سيارات إسعاف لنقل المصابين لمستشفي جامعة قناة السويس لتلقي العلاج اللازم وإجراء الطوارئ اللازمة لهم .

وأغلقت منذ قليل الشرطة طريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي في محطة تحصيل الرسوم بسبب زيادة كثافة الشبورة .

وشهد الطريق في الساعات الأولي من مساء اليوم الاثنين انتشار الشبورة وصلت إلي حالة الضباب فيما تم اغلاق طريق الاسماعيلية بورسعيد ومحور 30 يونيو بعد تسبب الشبورة في انعدام الرؤية نهائياً .

وناشد ضباط الإدارة العامة المواطنين عدم التحرك علي الطريق حتى انتهاء الشبورة لعدم وقوع حوادث مرورية .

وقالت مصادر أمنية أنه لن يتم فتح الطرق أمام حركة المواطنين الا بعد انتهاء الشبورة وإمكانية رؤية الطريق بشكل واضح لعدم تكرار الحوادث .

وكان قد شهد الطريق أول أمس حادثة كبيرة اصطدم فيها مايقرب من 10 سيارات ببعضهم في مدخل محطة تحصيل الرسوم "الكارتة" بسبب الشبورة الكثيفة .

ونبه ضباط إدارة مرور الاسماعيلية خلال الأكمنة المتحركة والثابتة علي المواطنين بضرورة التزام الحيطة والحذر وتقليل السرعات علي الطرق للحد من الحوادث المرورية .

وشدد اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة رفع حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وشركة الكهرباء تحسبا لسوء الأحوال الجوية .