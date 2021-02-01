الإخوان.. إرهاب ممتد يغير جلده في كل بلد لتنفيذ مخططاته (فيديو)

عرضت قناة «extra news» فيلمًا تسجيليًا لرصد عمليات الإخوان الإرهابية والفكر التدميري للجماعة بعد أن ظلت على مدار السنوات الأخيرة عدد من الدول عربية متضررة منها ومات فيها الآلاف وزهقت الأرواح البريئة التي لا ذنب لها سواء الاختلاف الإيدلوجي أو العقائدي مع جماعة إرهابية انتهكت ولاتزال تنتهك النفس البشرية باستهانة واضحة تضرب الأعراف والتعاليم الدينية عرض الحائط.

مصر عانت من إرهاب الجماعة في 2013

وتعد مصر من الدول التي عانت من الإرهاب على مدار سنوات إلى أن نجح المصريون في إجهاض تنظيم مخطط الإخوان عقب عام 2013 والذي كان يستهدف إسقاط الدولة الوطنية مثلما حدث في عدد من دول المنطقة، وفرض المنهج التكفيري والأفكار المنحرفة لذلك التنظيم الإرهابي والذي انبثق منه جماعات أخرى إرهابية بتفكير دموي متطرف أرساه حسن البنا وسيد قطب.

إرهاب الجماعة والاغتيالات

وارتكبت جماعة الإرهابية عديد من الجرائم على مدار عقود شملت اغتيالات وتفجيرات واختطاف وكانت تلك أساليب الجماعة الإرهابية منذ نشأتها عام 1928 على يد حسن البنا، حيث تم تنفيذ قائمة اغتيالات للشخصية المصرية وكبار رجال الدول في منتصف عقد الأربعينات من العقد الماضي وبدأت باغتيال أحمد ماهر رئيس وزراء مصر في عام 1945 والذي اغتيل في قاعة البرلمان ثم المستشار أحمد الخازندار عام 1948 ومن بعده بشهور اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمي النقراش، وظهر أيضا الوجه القبيح للجماعة عقب ثورة الـ 30 من يونيو في عام 2013 حيث مثلت هذه الفترة حلقة خطيرة من مسلسل عنف الجماعة الإرهابية وراح في ذلك رجال الجيش والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن ومات عدد من المصريين.

أذرع الجماعة المختلفة بأسماء مختلفة

وأطلقت الجماعة الإرهابية جماعات آخرى تحت أسماء مستعارة مثل حسم ولواء الثورة واعترف عناص هذين التنظيمن بصلتهم بالإخوان وتخطيطهم لتنفيذ عمليات اغتيال لرجال الشرطة واستهداف المنشآت الحيوية واستنادًا لدراسات مختلفة فقد عمل الإخوان على تفريغ جماعات أشد عنفًا مثل الجماعة الإسلامية والقاعدة وداعش حاليًا، والتي بنت عقيدتها على فكر تنظيم الإخوان والقائم على تكفير الآخر واللجوء إلى العنف لتحقيق الأهداف.

أكثر الدول التي تأثرت بالإرهاب

وعند مطالعة مؤشر الإرهاب العالمي الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في نسخته الثامنة في 2020 والذي سلط الضوء على الدول الـ 10 الأكثر تأثرًا بالعمليات الإرهابية نجد دول عربية مثل العراق وسوريا والصومال واليمن ولايزال تنظيم داعش يهيمن على النشاط الإرهابي في العراق حيث نفذ الإرهاب المتمثل في داعش نحو 66% من عمليات القتل في العراق، كما ضرب الإرهاب بغداد قبل نهاية يناير الجاري ليعود الإرهاب بعد عامين من الاختفاء، وارتفع الإرهاب بنسبة 36% في عام 2019 في سوريا وهذه الزيادة في النشاط الإرهابي مرتبطة بزيادة الهجمات التي تشنها الجماعات الأكثر دموية في سوريا مثل داعش وهيئة تحرير الشام وأخر تلك التفجيرات هي تفجير في مدينة أدلب.

جهود في الشام لمحاربة الإرهاب

أما لبنان فقد عاني من ظاهرة الإرهاب ومعركة فجر البرود ليست ببعيد عندما سيطرة التنظيمات الإرهابية على قاعدة عرسال التي كانت تشكل قاعدة لوجيستية والتي انطلقت منها عمليات إرهابية لخطف عسكرين ومدينين ومركز صواريخ للجماعات الإرهابية، ومثلت الأزمة السورية معبرا للجماعة الإرهابية وكذلك تعاني تونس من الإرهاب وتشهد عمليات إرهابية تستهدف أشخاص ولكنها قلت بعد ان شهد عام 2015 هجمات أدت إلى مقتل مدينين وعسكرين وسياح وقد حمل الحزب الدستوري الحري جماعة النهضة مسئولية إدخال الإرهاب إلى تونس منذ عام 2011 وحيازة أدوات دعم معنوى ومادي والاجتماعي والديني والمساهمة في تغلل ذلك بين الشباب.

جهود لمحاربة الإرهاب في المغرب العربي

وواصل المغرب تفكيك العديد من الخلايا النائمة التابعة للتنظيمات الإرهابية ووصل عددها إلى أكثر من 200 خلية إرهابية منذ عام 2003 وفي الجزائر استقبلت البلاد عام 2021 على وقع اشتباكات مسلحة بين الجيش ومجموعة إرهابية على بعد 70 كيلومتر عن العاصمة أدت إلى قتل 6 عناصر إرهابية ومقتل 3 عسكريين ليؤكد الجيش الجزائري أن هذه السنة ستكون حاسمة للقضاء على الفلول الإرهابية.

السعودية تعلن الإخوان جماعة إرهابية

وفي الصومال كانت حركة الشباب الإرهابي مسئول عن الهجمات الناتجة عن الإرهاب في عام 2019 والتي زادت بنسبة 83 % وواصلت قذف المدنين والقيام باغتيالات لشخصيات حكومية بارزة، أما اليمن الذي لم يعد سعيدا شهد زيادة بنسبة 67% في العمليات الإرهابية ويعاني من حرب طويلة الأمد بدأت في عام 2015 أسفرت عن قتل نحو 100 ألف شخص ولم تسلم السعودية من دنس جماعةالإخوان والجماعات الإرهابية مهما تخفت بأسماء أخرى حيث أعلنت هيئة كبار العلماء في السعودية الإخوان جماعة إرهابية لاتمثل منهج الإسلام وتتستر بالدين وتثير الفتن والإرهاب، وأعلن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي تأييده الكامل لهيئة كبار العلماء باعتبار الإخوان تنظيم إرهابي حيث قال «إن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتن أو يمارس العنف أو يحرض عليه تنظيم إرهابي».

مطالبات مصر لمحاربة الإرهاب

وفي سياق متصل، طالبت مصر بتعزيز فعالية الجهود الدولية المبذولة للتصدي لظاهرة الإرهاب من خلال تبني مقاربة شاملة لمواجهة هذه الظاهرة وتشمل كافة الجوانب الاجتماعية والأمنية والثقافية والتعليمية والتنموية والاقتصادية المتعلقة بظاهرة الإرهاب ودعت مصر إلى إعلاء الجزء الإيديولوجي باعتبارها المحرك الرئيسي للإرهاب مع عدم ربط الإرهاب بدين أو منطقة جغرافية بعينها، وهذه المقاربة تسعى لمعالجة الإرهاب ومواجهة كافة التنظيمات الإرهابية والتي تنبثق عن جماعة الإخوان القائمة على الفكر المتطرف الذي أرساه البنا وقطب.