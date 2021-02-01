الداخلية تنفي تعرض سولافة مجدي للضرب والتحرش بالسجن: أكاذيب تروجها الإخوان

نفت وزارة الداخلية، تعرض سولافة مجدي محفوظ سلام، نزيلة سجن القناطر - نساء لاعتداء بالضرب والتهديد والتحرش بمقر احتجازها، وذلك ردًا على مزاعم تداولتها إحدى الصفحات على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية.

وأكّدت وزارة الداخلية، في بيان أصدَرته اليوم، أنَّه بالفحص تبين أن ما تمّ تداوله في هذا الصدد عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً، مشددة على أنَّ المذكورة مودعة بالسجن على ذمة إحدى القضايا رفقة أخريات، وحالتها الصحية جيدة وعلاماتها الحيوية فى معدلاتها الطبيعية ويتم تقديم كل أوجه الرعاية المختلفة لها أسوة بباقي النزيلات.

وأوضحت وزارة الداخلة، أنَّ ذلك الادعاء يأتي في سياق دأب الأبواق الإعلامية الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات في محاولة لتأليب الرأي العام.