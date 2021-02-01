عاجل.. عادل الفار يستفيق من غيبوبته واستمرار احتجازه بالعناية المركزة

أعلن شادي الفار، نجل الفنان عادل الفار، عن إفاقة والده من الغيبوبة التي دخل فيها، أمس الأحد، داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وقال شادي لـ«الوطن»، إن عادل الفار تحدث معه ومع أفراد أسرته، ولكنه لا يزال في غرفة العناية المركزة إلى الآن، مضيفا أن نتيجة التحاليل والأشعة التي سيتحدد على أثرها التشخيص النهائي للحالة سوف تظهر غدا الثلاثاء.

وكانت السيدة فاتن، حرم الفنان عادل الفار، قد أكدت في تصريح سابق لـ«الوطن» أن التشخيص المبدئي لحالة زوجها كشف عن إصابته بغيبوبة كبد.