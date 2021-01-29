عادل الفار يشتكي من جحود الوسط الفني: محدش بيسأل ولا بيردوا على اتصالي

اشتكى المنولوجيست والفنان عادل الفار في كلمات مؤثرة، من جحود ونكران الوسط الفني وعدم سؤال أحد عليه وعدم ردهم على اتصالاته الهاتفية، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية بثينة توكل والفنان إدوارد في برنامج «القاهرة اليوم» المذاع عبر فضائية «اليوم» على شبكة «أوربت»، مشيرًا أن أصدقائه من الوسط الفني كانوا خالد عجاج ومصطفى قمر وهشام عباس، مضيفًا: «صحابي الفنان خالد عجاج ومصطفى قمر وهشام عباس وده الجيل اللي طلع معايا واحنا طلعنا مع بعض، ودلوقتي مفيش حد بيسأل عليا وخالد عجاج بتصل بيه مبيردش وأزعل جدا وبعدين اتصل بيه تاني يقولي أنت واحشني جدا واحشني والله ..طب أنا واحشك يا عم متبقى ترد عليا».

وأكد «الفار» أنه لم يعد يتصل بأحد من الوسط الفني: «أنا مبحبش اتصل بحد عشان لو مردش أنا بزعل جدا».

وأضاف: «للأسف الوسط ده غدار وقبل كده كله كان بيسأل عليا وكله عايزني ولما كبرت الدنيا مبقتش حلوة»، ناصحًا زملائه بضرورة أن يكون هناك مودة بينهم «لازم يبقى فيه ود ويبقى فيه حب ويبقى فيه تواصل ولازم نسأل على بعض ونطمن على بعض والكلام ده مش للفنانين بس لكن لكل الناس نسأل على بعض ونطمن على بعض واللي عنده مشكلة نحلهاله».

كما وجه عادل الفار رسالة للجمهور قائلًا: «أنا بحبكم قوي وأنا مش هسيبكم وبرضه هواصل وأعمل شغل جديد وأنا عامل شغل جديد وكان نفسي يبقى معايا الفرقة».

ووجه كلمة أخرى للوسط الفني وزملائه الفنانين قائلا «يا زمايلي اسألوا عليا ونسأل على بعض ونحب بعض عشان الفنانين دول لازم متواصلين مع بعض وبحبكم وبشكركم».

وتسبب المنولوجست عادل الفار في حالة بكاء شديدة لمذيعي البرنامج، حيث بكت الإعلامية بثينة توكل ولم تتمالك نفسها بسبب شكوى الفنان عادل الفار من جحود الوسط الفني وعدم سؤالهم عليه.

وكذلك بكى الفنان إدوارد ووجه رسالة للفنان عادل الفار قائلأ «كلنا بنحبك وبنشكرك جدًا»، في الوقت الذي حرص فيه عدد من الجمهور على إجراء اتصالات هاتفية بالبرنامج للتأكيد على محبتهم وتقديرهم للفنان والمنولوجست عادل الفار وتاريخه الفني.

والفنان عادل الفار هو ممثل ومونولوجست، وبدأ مسيرته الفنية فى الثمانينيات بالعمل بالأفراح والملاهي الليلية، وفي التسعينيات تميز بأداء دور المونولوجست، ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون والسينما، ومن أهم أفلامه «شجيع السيما»، «زكية زكريا»، «حارة البنات »، «بون سوارية» وقدم عدد من المسلسلات أهمها «الكومي» و«9 شارع السلام» و«دائرة الاشتباه» و«صاحب السعادة» وأخير «الفتوة» في رمضان 2020.