أستاذ حيوانات ضارة: فيروس «نيباه» لم يسجل في مصر حتى الآن

عقب الدكتور أحمد رزق أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، على ارتباط فيروس «نيباه» بخفافيش الفاكهة، ومدى إمكانية تواجدها في مصر قائلاً: «الفيروس مش مسجل في مصر حتى الآن، وهو فيروس موجود منذ التسعينيات في ماليزيا، ثم مرت فترة طويلة ولم يظهر، ثم ظهر بشكل محدود في بعض الأماكن، لكن لم يسجل وجوده في مصر».

وحول الحيوانات الوسيطة والناقلة، أضاف رزق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «خفاش الفاكهة موجود مثله مثل اي كائن حي يتم التعامل معه حتى يثبت إصابته بالفيروس حيث لابد أن نفرق بين الحيوان أو الكائن في حياته الطبيعية وبين كونه حاملاً للفيروس».

وحول أماكن تواجد الخفافيش قال: «موجود في الاماكن المهجورة ..في الفترة اخيرة تقلصت أعداد الخفافيش بشكل كبير جداً لكن في حال رصد أي وكر من أوكار الخفافيش يتم الابلاغ عنه والجهات المعنية تتعامل معه».

وبالنسبة إلى سبل الوقاية للمواطنين قال أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية : «أساليب الوقاية العادية في كل الاحوال وهي ضرورة غسل الفاكهة والخضر جيدًا».

وناشد أستاذ الحيوانات الضارة بمركز البحوث الزراعية، المواطنين في حالة فتح بيوت مهجورة يملكونها ووجود خفافيش بها ضرورة إبلاغ السلطات المحلية بكل محافظة للتعامل مع الأوكار، ووجه نصائح للفلاحين الذين يقومون بجني الثمار قائلا: «ارتداء القفازات أو غسل يديه بالمياه والصابون».

من جهتها علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الواقعة مؤكدة على ضرورة اتباع الاجراءات الاحترازية والسبل الوقائية من فيروس نيباه، متابعةً: «لازم نتعلم من فيروس كورونا وبلاش فكرة المواطن دايماً يقول مافيش كورونا في مصر زي زمان لما الناس قعدت تقول قبل مايوصل مصر مش موجود في مصر».

وأضافت ساخرة: «خلاص الخفافيش عايشة معانا وشغالة وأنا إتعقدت في عيشتي منها ممكن تصبنا لو تفت على الفاكهة أو تبولت فهي حكاية مؤرفة الحقيقة».