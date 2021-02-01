أستاذ مناعة بإنجلترا: «نيباه» أخطر من كورونا وانتشاره يؤدي لكارثة (حوار)

أكد الدكتور ياسر الشربينى، أستاذ علم المناعة والعلوم الطبية الحيوية في جامعة نوتنجهام ترنت بالمملكة المتحدة، أن فيروس «نيباه» من الطبيعة، وليس مُخلقا أو مُصنعا من قبَل أحد، وأنه موجود منذ عام 1994، مشيرا إلى أنه يختلف عن «كورونا» في كثير من الصفات، ولكن هناك تشابه بينهما في الشكل والتركيب.

«الشربينى»: ينتشر فى شرق آسيا.. وينتقل للإنسان عبر ثمرات الفاكهة

وقال في حوار لـ«الوطن» إن خطورة «نيباه» تتمثل في إصابته للجهازين العصبي والتنفسي معا، وهو يمثل خطورة كبيرة بخلاف «كورونا»، لأن نسب الوفيات به تصل لـ75% من إجمالي عدد المصابين، وإلى نص الحوار.

* حدثنا بالتفصيل عن فيروس نيباه؟

- هو فيروس مكتشف منذ عام 1994 في دول شرق آسيا، وبداية المرض به ظهرت في ماليزيا، حيث تم قطع أشجار بالغابات، فتحركت الخفافيش تجاه مزارع النخيل، ومن ثم أصبح هناك اختلاط بين الخفافيش والحيوانات والمزارعين، ثم انتقل للخنازير والخراف والماعز، والفيروس موجود في الخفاش دون أن يؤثر عليه، ولكنه عندما يخرج منه عبر اللعاب والروث والبول الخاص به على الفواكه التي يتغذى عليها يصيب الحيوانات الأخرى، ومن ثم ينتقل إلى الإنسان مباشرة، كما أنه يصيب جميع أنواع الحيوانات، وكان المواطنون في ماليزيا يثقبون النخيل للحصول على العصير المستخلص منه ومن ثم يتم شربه، والمشكلة أن الخفافيش تقوم بشرب العصير فى الليل فينتقل الفيروس منها إلى العصير ومن ثم إلى الإنسان.

خطورته في ارتفاع نسب الوفيات

* وهل «نيباه» أخطر من «كورونا»؟

- بالفعل هو أخطر من كورونا لعدة أسباب، أهمها أنه يصيب الجهاز العصبي لجسم الإنسان وكذلك الجهاز التنفسي، كما أن نسب الوفيات به تصل لـ75% من إجمالي عدد المصابين، كما أنه يؤثر على العديد من أعضاء الجسم.

* وكيف يصيب الفيروس الإنسان وينتقل إليه؟

- الفيروس ينتقل عن طريق الجهاز التنفسى واللمس، بمعنى نفس وسائل انتقال فيروس كورونا. وانتشار المرض يكون من خلال التنفس أو التلامس، كما أن هناك عددا من الأطقم الطبية أصيبوا نتيجة مخالطتهم للناس، ولا ينتقل عن طريق أكل الخفاش، ولكن عن طريق تلويثه لأكل المزرعة أو الأكل المخصص للمواطنين، وفى حال إصابة أي مجموعة بالفيروس لابد من غلق المنطقة بالكامل لمنع انتقال المرض، وحتى الآن لم يتم اكتشاف أسباب سرعة انتشار المرض، ولكن خطورته في ارتفاع نسب الوفيات.

الفيروس ليس مُخلقا.. ويصيب المريض بنوبات صرع والعلاجات المتاحة محدودة

* ما الخطورة التي يشكلها هذا الفيروس على الإنسان؟

- خطورة «نيباه» تتمثل في عدم اكتشاف علاج له حتى الآن، كما أنه انتشر بشكل محلي عام 2018-2019 ولم يكن عالميا، وفي تلك الفترة قررت السعودية والإمارات عدم استيراد أي منتجات من دول شرق آسيا خاصة «الهند وماليزيا»، كالخضراوات والفواكه.

* وكيف نواجهه؟

- الوقاية خير من العلاج، ويجب عدم شرب عصير التمر المستورد من شرق آسيا، وكذلك الفواكه يجب فحصها جيدا من قبَل الجهات المختصة، مع ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون. وأتوقع أن لا يسبب «نيباه» انتشارا وخطورة مثل ما حدث مع كورونا، ولو حدث ستكون هناك مشكلة كبيرة، خاصة أنه لا يوجد له أي دواء يسهم في علاجه أو الحد من انتشاره، كما أن العلاجات المتاحة له محدودة نظرا لأنه لم يكن على خريطة شركات الأدوية.

* وهل هناك أعراض له على المتعافين؟

- ينتج عنه تعرض واحد من كل خمسة مصابين لنوبات صرع، وفي حال انتشاره يكون خطير جدا، وأناشد جميع شركات الأدوية والحكومات بضرورة إنتاج «الفاكسينات والمطهرات» للقضاء على المرض.

* هل هو فيروس مصطنع؟

- الفيروس طبيعي ومن الخفافيش وليس مخلقا معمليا، ولكن ما يحدث أن المواطنين بسوء السلوكيات يقومون بدور العائل للفيروسات في بعض الأوقات.