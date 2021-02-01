مدير «الحماية المدنية» السابق: إزالة عقار الجيزة لن يؤثر على الكوبري

قال اللواء علاء عبدالظاهر، مدير إدارة الحماية المدنية سابقا، إنه جرى إخلاء الأماكن المحيطة بعقار فيصل المشتعل، خوفا من احتمالية سقوطه، كما جاء في توصية اللجنة الهندسية التي شكلتها محافظة الجيزة بفحص العقار، وعمل تقرير عن حالته بعد انتهاء عملية الإطفاء، ومنع اقتراب أي فرد من العقار، مشددا على أنه لو تم اتخاذ قرارا بإزالته، لن يؤثر على الكوبري الدائري الموجود بالمنطقة.

لماذا يخرج دخان من العقار حتى الآن؟

وأضاف «عبدالظاهر» في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين، أنه بالنسبة للدخان المتصاعد من العقار حتى الآن فهو عبارة عن بؤر محترقة في المواد المتبقية من الحريق الذي اشتعل، مشددا على أنها ليست حريقا كاملا.

إجراءات التعامل مع هذه المباني عند إزالتها

وتابع مدير إدارة الحماية المدنية سابقا أن هناك إجراءات خاصة بالتعامل مع مثل هذه المباني عند إزالتها، مشددا على أنها عملية فنية ولن يؤثر إزالته على الكوبري القريب، ومثل هذه العقارات المحترقة تتساقط الطوابق فوق بعضها البعض، ولن تسقط على الكوبري.

الجدير بالذكر، أن عقارا مكونا من 14 طابقا يحتوي كل طابق على 9 وحدات، بإجمالي 108 وحدات سكنية، اندلعت فيه النيران لمدة ثلاثة أيام على التوالي.

وأعلنت النيابة الإدارية أنها سوف تحقق في مسألة بناء هذا العقار، وكيف نشأ في الكتلة السكنية دون أن يكون هناك اشتراطات خاصة بالسلامة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن الهيئة تابعت واقعة حريق عقار في الهرم بالجيزة، موضحا: «التحقيق بدأ اليوم وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات تباعًا، وحتى الآن لا نريد استباق نتائج التحقيقات، ولكن كل الوقائع المتعلقة بإنشاء هذا البرج والمخزن، سيتم فحصها وتدقيقها، والنيابة ناشدت المواطنين للتواصل معها لأن هذه الظاهرة لا بد أن تتكاتف كل جهات الدولة والمواطنين لمواجهتها، وذلك حرصا على سلامة المواطنين، وحرصا على الممتلكات العامة والخاصة».