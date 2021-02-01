غدا.. معاينة عقار الهرم المحترق حفاظا على سلامة أعضاء اللجنة

كشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، إن اللجنة التي جرى تشكيلها لمعاينة العقار الذي نشب به حريق بمخزن كاوتش بجوار حي الهرم، وتضم مهندسين من إدارة إسكان المحافظة، إضافة إلى عدد من الأساتذة المتخصصين من كلية الهندسة، ستعاين العقار على الطبيعة غدا، حتى تتمكن من آداء عملها بالشكل المطلوب، حفاظا على سلامتهم، وتقديم تقرير شامل عن حالة المبنى الإنشائية.

الإزالة بمعرفه متخصصين للحفاظ على العقارات الملاصقة

وأكد أنه في حال صدور قرار من اللجنة المكلفة بإزالة للعقار، ستتم الإزالة وفقا للأصول والقواعد المتبع إجرائها في تلك الحالات، على أيدي متخصصين، للحفاظ على سلامة العقارات الملاصقة للمبنى المحترق، لافتا إلى أنه جرى إخلاء 3 عقارات ملاصقة للمبنى، حفاظا على حياة الناس.

إجراء تحقيق وإحالة المسئولين للنيابة

وأوضح المصدر، أنه سيتم إجراء تحقيق موسع من أجهزة المحافظة، حول ملابسات الحادث، ومحاسبة المسئولين بمركز ومدينة كرداسة الواقع في نطاقه العقار المحترق، مع إحالة المسئولين المتسببين عن ذلك للنيابة الإدارية.

تشكيل لجان للمرور على المخازن والمصانع المخالفة

وأشار إلى تكليف لجان من الأحياء والمراكز والمدن على مستوى المحافظة، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد ملاك المخازن والمصانع غير المرخصة الموجودة، أسفل العقارات السكنية أو التي لا تتبع إجراءات الحماية المدنية، حفاظا على سلامة المواطنين وقاطني العقارات، لافتا إلى أن المحافظة خصصت 4 أرقام تليفونات للمواطنين، للابلاغ عن المخازن والمصانع المخالفة، وهي «35800722- 35869371- 35869193- 35863004»

العقار المحترق مكون من 14 طابق

يذكر أن العقار الذي نشب فيه الحريق، مكون من 14 طابق، ويحتوي على 9 شقق بالدور الواحد، أي ما يقرب من 108 شقق، بخلاف المخزن والمحلات المتواجدة بالدور الأرضي، وأن العقار يقطن به 10 وحدات فقط، وباقي الوحدات غير مأهولة بالسكان.