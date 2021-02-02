اليوم.. محاكمة 3 رجال أعمال في واقعة اغتصاب «حسناء مارينا»

تبدأ محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي قاضي «قضية القرن»، نظر أولى جلسات محاكمة 3 رجال أعمال، لاتهامهم باغتصاب فتاة داخل فيلا في مارينا، في ديسمبر الماضي، وهي القضية المعروفة باسم «اغتصاب حسناء مارينا».

وأحالت النيابة العامة المتهمين الثلاثة محبوسين لمحكمة الجنايات، بعدما انتهت من التحقيقات في القضية واستمعت لأقوال المجني عليها التي كانت تعمل سكرتيرة لدى أحد المتهمين، وكذا شهادة 7 أشخاص أدلوا بشهادتهم في التحقيقات، فضلا عن تلقيها نسخة من تقرير الطب الشرعي حول حالة المجني عليها ونتيجة توقيع الكشف الطبي الموضعي عليها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين استدرجوا المجني عليها وسافروا إلى مارينا زاعمين أنهم بصدد المشاركة في مؤتمر للاستثمار العقاري، يوم 8 ديسمبر الماضي، وفي مساء اليوم نفسه وبعد تناول وجبة العشاء في أحد المطاعم، توجه المتهمون وبصحبتهم الفتاة إلى فيلا بمارينا، بعدما ادعوا أن الفنادق مغلقة، وأوهموها بعدم تمكنهم من الحجز في أي فندق.

وكشفت التحقيقات والتحريات، أن المتهم الأول «المدير المباشر للمجني عليها» أخبرها أنه خصص لها غرفة لوحدها في الطابق الثاني من الفيلا، وأن أحدا لن يتعرض لها، في محاولة منه لطمأنتها.

وأفادت التحقيقات وأقوال المجني عليها، أنها دلفت إلى غرفتها، وفوجئت بالمتهم الأول يطرق الباب ففتحت له، ففوجئت بباقي المتهمين معه، ومزقوا ملابسها واغتصبوها بالقوة حتى فقدت الوعي.

وأضافت المجني عليها، أنها استيقظت ووجدت نفسها عارية، وأن المتهمين نائمين، فلجأت إلى فيلا مجاورة، واستغاثت بمالكتها التي أعطتها ملابسا، وأبلغت الإسعاف التي حضرت ونقلتها للمستشفى.

كما استمعت النيابة لشهادة سمسار، قال إنه تواصل مع المتهمين ووفر لهم فيلا للإقامة، وفي صباح اليوم التالي 9 ديسمبر الماضي، فوجئ بهم يقودون السيارة بسرعة جنونية، وعلم فيما بعد بوقوع حادث اغتصاب داخل الفيلا.

وفرّغت النيابة العامة كاميرات المراقبة المثبتة بالبوابتين 4 و6 مارينا، وتعرف الشاهد الأخير على المتهمين الذين ظهروا في فيديوهات كاميرات المراقبة.