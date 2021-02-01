جهز قبره منذ عامين.. وصية مخرج فوازير نيللي وشريهان: ادفنوني جنب والدي

ينتظر العشرات من أهالي قرية المحروسة، وصول جثمان محمد عبدالنبي، مخرج فوازير نيللي وشريهان، لتشييعه بمقابر العائلة بالقرية.

وقال خالد راغب، ابن عم المخرج، إن الفقيد أوصى بدفنه بمقابر العائلة، بجوار والده، وقد جهز لك عندما أعد قبره قبل عامين.

وأضاف «راغب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على هامش انتظار وصول الجثمان من القاهرة، قبيل دفنه، إن الفقيد كان يعاني من مرض السكر، ومتخوف للغاية أن تلقاه المنية في أي وقت، إثر تعرضه لغيبوبة سكر، ما دعاه إلى تجهيز قبره.

وتوفي المخرج محمد عبدالنبي علي فريج، اليوم، عن عمر ناهز 70 عاما، داخل إحدى مستشفيات القاهرة.

وأخرج الراحل «فوازير نيللي وشيريهان»، التي تعتبر الأبرز في تاريخ التليفزيون، وعرضت في شهر رمضان على القنوات المصرية والعربية.

وكان آخر ظهور للمخرج الراحل في ضيافة الإعلامي جمال عنايت، في برنامج «القاهرة اليوم»، نهاية ديسمبر الماضي.