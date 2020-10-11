شريهان.. مهدت نجومية الهضبة بظهوره معها في فوازير رمضان

لعبت الفنانة الكبيرة شريهان دورًا كبيرًا في حياة الفنان عمرو دياب، الذي يحتفل بعيد ميلاده التاسع والخمسين اليوم، لكونها أول من تحمست له وقررت ضمه لفريقها ضمن فوازيرها الشهيرة التى كانت تقدمها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

و"دياب" الذي لم يكن له أغنيات معروفة أو محفوظة في الشارع المصري سوى أغنية "هلا هلا"، نجح فى خطف أذن شريهان فاقترحت اسمه على المخرج فهمي عبدالحميد الذي وافق عليه بناءً على طلب شريهان.

وفى حوار سابق له في مجلة "الكواكب" في تسعينيات القرن الماضي، قال الهضبة إن شريهان كان لها الفضل الأول في معرفة الجمهور به والظهور في فوازيرها ومن ثم شهرته، نظرًا للشعبية الكبيرة التي كانت تحظى بها فوازير شريهان في ذلك الوقت.

واستعانت شريهان بـ"دياب" في 5 حلقات بفوازيرها على مدار موسمي 1985 و1986، وقدم خلالها حلقات "اقرأ الأخبار"، و"الغايب حجته معاه"، و"برجك إيه"، و"عروسة المولد"، و"الطبيب النفسي"، وألحان تلك الفوازير كانت ما بين منير الوسيمي وإبراهيم رجب.

وبعدها بعامين كان انطلاقة دياب الشهيرة في السينما من خلال فيلم "السجينتان" عام 1988، حينما استعانت به الفنانة إلهام شاهين في الفيلم ليؤدي دور خطيبها ويشدو بأغنية واحدة، وفي عام 1990 كانت الانطلاقة الكبرى حينما أصبح بطلًا لأول فيلم سينمائي له بالمشاركة مع الفنانة الراحلة مديحة كامل في "العفاريت".

وأكمل الهضبة فيما بعد مشواره السينمائي بتقديم فيلم "آيس كريم في جليم" عام 1992، والذي حقق نجاحًا كبيرًا تحت إدارة المخرج خيري بشارة، والنهاية كانت مع فيلم "ضحك ولعب وجد وحب" الذى شارك فيه مع عمر الشريف والفنانة يسرا عام 1994.