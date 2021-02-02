لليوم الرابع.. استمرار اشتعال النيران في عقار الهرم

رغم مرور ما يزيد على 72 ساعة والدخول في اليوم الرابع للحريق إلا أن النيران لا تزال مشتعلة في عقار الهرم الذي يحمل اسم «برج الأحلام» الواقع بالقرب من الطريق الدائري، والذي اشتعل منذ مساء يوم السبت الماضي وذلك دون وقوع خسائر في الأرواح، وكان الحريق قد اندلعت شرارته في تمام الخامسة عصراً، ورغم تدخل رجال الحماية المدنية لإخماد النيران إلا أنّهم فشلوا في السيطرة عليها وظل المبنى مشتعلا حتى هذه اللحظة، حيث تبين أن ألسنة اللهب في البداية طالت الطابق الأول والثاني والثالث حيث تتضمن تلك الطوابق مخزنا للأحذية تعود ملكيته لصاحب العقار إلا أنّه ومع غروب شمس اليوم الثالث كانت النيران قد تصاعدت إلى الطوابق العليا، الأمر الذي أدى إلى تفحم عدد من الشقق، وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على مالك العقار عقب ساعات قليلة من وقوع الحادث.

انهيار أجزاء من العقار والواجهة الأمامية

وكانت النيران المشتعلة قد أدت إلى انهيار أجزاء من العقار وسقوط سقف المخزن، بالإضافة إلى الجدران الداخلية وأجزاء أخرى في الجزء الخلفي والجانبي للبناية، بالإضافة إلى تحطم الواجهة الأمامية، وكانت اللجنة الهندسية التي تم تشكيلها لإعداد تقرير لمعرفة مدى الأضرار التي سببها الحريق للعقار وما إذا كانت قد أثرت على الأعمدة الخاصة به، قد أشارت إلى أن قرار الإزالة هو الأنسب وذلك كون النيران ظلت مشتعلة حول الجدران لنحو 72 ساعة.

العقار غير مرخص ويفتقد وسائل السلامة

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية في وقت سابق أنّ العقار المنكوب المكون من 14 طابق تم بناؤه دون ترخيص على مساحة 1000 متر مربع، وأفادت تحريات المباحث بأنّ المادة التي تستخدم في الكاوتش الخاصة بالأحذية، بالإضافة إلى عدم وجود فتحات تهوية بالمخزن ساعدتا على اشتعال النيران بشكل مخيف وأعاقت عمل رجال الإطفاء الأمر الذي أدى إلى وقوع الكارثة.