وزير الإنتاج الحربي: صناعة الأتوبيسات الكهربية في مصر بنسبة محلية 60%

كشف المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي تفاصيل توقيع اتفاقية لتصنيع الأتوبيسات الكهربية بين وزارة الإنتاج الحربي وشركة صناعة وسائل النقل «MCV» للتصنيع المشترك لهذه الأتوبيسات وذلك في إطار استراتيجية سعي الدولة لتوطين صناعة المركبات الكهربية، مشيدا بالعوائد الاقتصادية والبيئية للأتوبيسات الكهربية، مشيرًا إلى أن الانبعاثات والضوضاء والحرارة المنبعثة من الأتوبيسات الكهربية غير موجودة في الأتوبيس الكهربي، مؤكدًا أن الكيلو متر الذي يقطعه الأتوبيس الذي يعمل بالسولار يتكلف 340 قرشا بينما يتكلف الكيلو بالكهرباء 140 قرشا فقط.

وقال مرسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبدالرحمن في برنامج «المواجهة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، إن وقود السيارات الكهربية يساوي 45% من قيمة الوقود العادي، مشددًا على أنه سيتم إنتاج أتوبيس كهربائي مصري وبتصميم مصري للأتوبيس لأول مرة.

ولفت مرسي إلى أن نسبة التصنيع المحلي ستصل لـ60% مع بداية الإنتاج، مشيرًا إلى أن هذه النسبة لم تكن حال وجود شركة أجنبية شريكة، مشددًا على أن هناك بعض المكونات التي سيتم استيرادها مثل الماتور والبطارية وبعض المحاور وباقي الأتوبيس إنتاج مصري بالكامل مثل الشاسيه والمقاعد والأبواب وإطارات وغيرها.

وأكد مرسي أن الأتوبيس الكهربي أغلى من الأتوبيس العادي، مشيرًَا إلى أن سعره 1.7 من سعر الأتوبيس الذي يعمل بالوقود العادي، لافتًا إلى أن هناك فرقا في مصاريف التشغيل والصيانة، مشددًا على أن فرق السعر يمكن استرداده خلال 4 سنوات على الأكثر.

وأوضح مرسى أنه خلال عام 2030 سيتساوى إنتاج العالم من السيارات العادية والسيارات الكهربية، مشيرًا إلى أن العالم يحتوي على 7 ملايين مركبة كهربية وأن مصر لديها فائض في الكهرباء، مؤكدًا أن مصر تفكر في إنتاج شاحن الأتوبيسات الكهربي.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن الشحنة الواحدة تكفي الأتوبيس الكهربي لمسافة 300 كيلو، لافتًا إلى أن الشحنة تستغرق ساعتين ونصف وقوته 265 حصانا، مشددًا على أنه لا يقل عن أتوبيس السولار نهائيًا.

وأكد أن ذلك سيسبب الارتقاء بحياة المواطن المصري، حيث سيستقل أتوبيسا لائقا بدون ضوضاء أو انبعاثات حرارية، بالإضافة لدعم الصناعات الوطنية وفتح الباب للصناعات المغذية، مشيرًا لوجود خطة للإنتاج خلال 8 شهور وأنه سيتم البدء بـ300 أتوبيس، مضيفًا: «عينينا على التصدير» وأن الشركة تهدف لتصدير هذا النوع من الأتوبيسات خاصة للقارة الأفريقية.