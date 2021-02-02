«الأهلي» قبل مواجهة الدحيل: روحنا المعنوية مرتفعة..ولا نفكر في «بايرن»

كشف طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الأجواء بين صفوف لاعبي النادي قبل مواجهة الدحيل القطرى ضمن مباريات كأس العالم للأندية الخميس المقبل، حيث ذكر أن الروح المعنوية لدى الفريق مرتفعة للغاية، كما أن الأجواء خلال التدريبات كانت جيدة جدًا، متمنيًا توفيق الله سبحانه وتعالى للفوز في المباراة.

جماهير الأهلي استقبلت الفريق فور وصوله.. مظهر بديع

وأضاف «قنديل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة «MBC مصر»، أنه فور وصول الفريق لمطار الدوحة، كانت جماهير الأهلي بانتظاره وشجعت الفريق وعملت أجواء بديعة، كما أن هناك إجراءات احترازية كثيرة في قطر للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19».

ننتظر نتائج مسحة كورونا جديدة خلال ساعة

وأوضح عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن هناك قلقا بشأن التجمعات الخاصة بالجماهير، فالجماهير تنتظر الحصول على تذاكر المباراة لحضور مباراة الأهلى والدحيل القطرى، مؤكدًا في الوقت ذاته أن بعثة النادى الأهلى واللاعبين أجروا مسحة كورونا احتياطية اليوم، ومن المقرر أن تظهر نتيجتها خلال ساعة.

غير مسموح بالزيارة لأي شخص ولو كان من اللاعبين السابقين للنادي

وأشار إلى أنه غير غير مسموح بأى زيارة من أي من اللاعبين السابقين للاعبى النادى الأهلى، وغير مسموح أيضا أن يخرج أي لاعب أو أي من أفراد بعثة النادى الأهلى من فندق الإقامة إلا للملعب فقط، مؤكدًا أنه سيتم عمل مسحة أخرى للاعبين والبعثة يوم الأربعاء المقبل وهى المسحة الخاصة بمباراة الأهلى والدحيل القطرى.

حالة محمد مرجان جيدة ومتواجد في العزل

وعن حالة محمد مرجان المدير التنفيذي للنادى الأهلى الذى كشفت مسحة كورونا له إيجابيتها، أكد عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن حالته جيدة ومتواجد بالعزل ، كما أن اللاعبين يقضون يومهم خلال الجيم والاستراحات الخاصة بهم بجانب التدريبات، « لا يوجد أي لاعب يفكر في مباراة بايرن ميونخ على الإطلاق، وكل التفكير على مباراة يوم الخميس المقبل، فالأهلى تعود في مثل تلك البطولات أن يكون التركيز في المباراة الأولى وبعد تخطيها سيكون لكل حادث حديث».