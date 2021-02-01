لموظفي القطاع الخاص.. كيف تحصل على قرض مليوني جنيه من البنك الأهلي؟

تتنافس العديد من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، في منح التسهيلات للاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، بهدف تحفيز معدلات الاستهلاك والشراء في السوق، ومنها قروض القطاع الخاص .

وترصد «الوطن» في هذا الصدد، التفاصيل الكاملة لقروض القطاع الخاص المقدمة من البنك الأهلي المصري، وفقًا لسياسات البنك المعلنة، بعد قرار البنك المركزي بخفض سعر العائد الإيداع والإقراض، وسعر العملية الرئيسية، الصادر عن لجنة السياسة النقدية الخميس الموافق 12 نوفمبر 2020.

تفاصيل قرض العاملين بالقطاع الخاص من البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي قرضًا للعاملين بالشركات المتعددة الجنسيات والشركات القابضة والمساهمة الخاصة المدرجة بالبنك.

ـ تصل قيمة القرض إلى مليون جنيه بضمان تحويل الراتب، أو مليوني جنيه بضمان تحويل مكافأة نهاية الخدمة.

ـ تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانا.

ـ حساب جار مجانا.

ـ بفترة سداد تصل إلى 12 عامًا.

ـ دون ضامن.

شروط الحصول على القرض

ـ ألا يقل عمر المقترض عن 21 عاما ويزيد عن 60 عاما في نهاية التمويل.

ـ الحد الأدنى للدخل الشهري 1000 جنيه.

ـ حد أدنى لمدة الخدمة 3 أشهر للعمالة الدائمة، وألا تقل المدة المتبقية في الخدمة عن مدة سداد التمويل.

ـ تعهد جهة العمل بتحويل المرتب أو القسط للبنك حتى الانتهاء من سداد القرض.

ـ خطاب معتمد من جهة العمل موضحا به الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

ـ دون مصاريف استعلام ائتماني.

العمولات والرسوم المقررة على القرض

ـ المصاريف الإدارية 2% من مبلغ التمويل تدفع مرة واحدة مقدما بحد أدنى 250 جنيها، حال سداد التمويل على 7 سنوات، و3% بحد أدنى 250 جنيها حال سداد التمويل لفترة أكثر من 7 سنوات.

ـ عمولة السداد المعجل للتمويل 5% من المبلغ المدفوع حال السداد النقدي، 10% حال السداد بأي وسيلة دفع أخرى.

ـ غرامة تأخير سداد القسط 20 جنيها شهريا + 2% من المبلغ المستحق ولم يدفع.