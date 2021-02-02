دخل في غيبوبة بعد بكائه على الهواء.. معلومات عن المونولوجست عادل الفار

تعرض الفنان والمونولوجست عادل الفار، لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، نقل على أثرها أحد مستشفيات القاهرة، إذ أصيب بغيبوبة كبدية قبل أن يفقد الوعي، ليحرص الفريق الطبي المُعالج على إنقاذ حياته، لينجح في إفاقته من غيبوبته مساء الإثنين.

وكان عادل الفار، قد أبدى شكواه قبل يومين، خلال حواره التليفزيوني مع الفنان إدوارد والإعلامية بثينة توكل، ببرنامج «القاهرة اليوم»، من جحود ونكران الوسط الفني وعدم سؤال أحد عليه وعدم ردهم على اتصالاته الهاتفية، وتأثر باكيا خلال الحوار التليفزيوني.

وترصد «الوطن» أبرز معلومات عن عادل الفار، وهي كالتالي:

- من مواليد 20 ديسمبر من عام 1961.

- بدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات بالعمل بالأفراح والملاهى الليلية.

- دخل عالم السينما في التسعينيات بأداء دور المونولوجست ثم بدأ في أداء أدوار تمثيلية بالتليفزيون.

- من أهم أفلامه (هيستيريا، وشجيع السيما، وزكية زكريا فى البرلمان، وحارة البنات، وبون سوارية).

- من أهم مسلسلاته (الكومى، و9 شارع السلام، ودائرة الاشتباه).

- آخر أعماله الفنية مسلسل الفتوة، مع الفنان ياسر جلال والذي عُرض في موسم دراما رمضان الماضي.

وكان شادي، نجل الفنان عادل الفار، قد حرص على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية لوالده، بعد دخوله العناية المركزة، مُعلنًا في تصريح سابق لـ«الوطن»، عن إفاقة والده من الغيبوبة التي دخل فيها، أول أمس الأحد، داخل غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة.

وقال شادي، إن عادل الفار تحدث معه ومع أفراد أسرته، ولكنه لا يزال في غرفة العناية المركزة إلى الآن، مضيفا أن نتيجة التحاليل والأشعة التي سيتحدد على أثرها التشخيص النهائي للحالة سوف تظهر غدا الثلاثاء.