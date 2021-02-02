أطباء يحذرون من النودلز: يحتوي على مادة تستخدم لتنظيف المراحيض

تحذيرات عدّة أطلقها أطباء ومتخصصون من الشعرية سريعة التحضير أو ما يٌعرف بـ«النودلز»، لما لها من أضرار صحية، خاصة على الأطفال والشباب، وتأثيرها على الجهاز الهضمي والعصبي للإنسان، خاصة لمن يتناولها باستمرار باعتبارها وجبة سهلة وسريعة التحضير.

السطور التالية رصدت بعض تحذيرات الأطباء من النودلز كما يلي:

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استشاري يحذّر من الجلوتين الموجود في النودلز

حذّر الدكتور مدحت خليل، استشاري الجهاز الهضمي والكبد، من تناول المكرونة الشعرية «النودلز»، موضحًا أنّ بعضها يحتوي على مادة الجلوتين، وهو مادة بروتينية تضاف إلى النودلز حتى تظل محتفظة بقوامها اللين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الجمعة في مصر»، مع الإعلامية ياسمين سعيد، عبر شاشة «mbc مصر»، أنّ مادة الجلوتين تدمر أهداب الأمعاء، خاصةً للأطفال المصابين بالتحسس ضد هذه المادة أو القمح، ما يسبب مشكلات في الجهاز الهضمي، فضلا عن الإصابة بالإسهال والقيء وضعف المناعة والعصبية وقلة التركيز.

وتابع أنّ النكهات أو المواد الملونة المضافة إلى النودلز تسبب مشكلات صحية خطيرة، وبينها مادة جلوتامات أحادي الصوديوم، وهي سامة ومدمّرة لخلايا الجهاز العصبي على المدى الطويل.

وحذّر خليل من بائعي هذا النوع من المكرونة أمام المدارس، قائلًا إنّه يمثل خطورة كبيرة: «سخان الميّة ممكن ميكونش نضيف، وإيد البائع ممكن متكونش نضيفة، وممكن تكون النودلز مش صحية وبعيدة عن مراقبة الدولة وأجهزتها».

طبيبة تشرح تأثير النودلز على الجهاز العصبي

شرحت الدكتورة إيمان سالم استشاري التغذية لـ«الوطن»، أنّ الإكثار من تناول النودلز يؤثر على الجهاز العصبي، لأنّها غنية بـ«مونو صوديوم جلوتاميت» وهو مركب كيميائي يستخدم لبعض الأطعمة كمضاف غذائي من إكسابها الطعم.

وحذّرت استشاري التغذية من تراكم هذا المركب الكيميائي أي «مونو صوديوم جلوتاميت» لأنه يؤثر على الجهاز العصبي ونصحت بعدم الإفراط في تناول النودلز قائلة: «كتر أكل النودلز باستمرار هيأثر على الجهاز العصبي، يعني هيضر صحة المخ وغيره من وظائف الجسم».

استشاري تغذية علاجية: النودلز به مادة تستخدم في التنظيف

أوضحت الدكتورة ليندا جاد الحق استشاري التغذية العلاجية لـ«الوطن»، أنّ النودلز بها مادة تستخدم في الصنفرة وإصلاح المراحيض والأحواض أو أي شيء مكسور، كونها تحتوي على مركب كيميائي «مونو صوديوم جلوتاميت» الذي يستخدم كمضاف غذائي ويسمى أيضًا E621 ويطلق عليه «الملح الصيني»، وهو موجود أيضا في مكعبات المرقة.

ونوهت ليندا بأنّ المركب الكيميائي «مونو صوديوم جلوتاميت» هو السبب وراء قوة النودلز، لذك الأمر يستخدمها البعض للصنفرة، ووصف استشاري التغذية النودلز بأنّه «مشكلة كبيرة وغير صحي للإنسان».

مفتشة سلامة الغذاء: وجبة فقيرة غذائيًا

من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين علي زكي، مفتشة سلامة الغذاء وعضو مجلس إدارة نقابة الأطباء البيطريين، أنّه لا يوجد في النودلز أي بروتينات أو فيتامينات أو أملاح معدنية أو أي فوائد تمد الجسم بالعناصر الغذائية التي يحتاجها.

وأكدت في منشور لها عبر فيس بوك، أنّ النودلز ما هو إلا وجبة فقيرة الفائدة لا تصلح لتكون وجبة رئيسية، بل هي وجبة للتسالي وسدّ الجوع فقط.

وأشارت إلى أنّ الاعتماد عليها كوجبة رئيسية للأطفال يتسبب في ظهور أعراض نقص وسوء التغذية عليهم، ويتم إضافة مواد حافظة ومعززات للنكهة وتحسين القوام على النودلز، لكن تلك المكونات يتم إضافتها على أغلبية الأغذية المالية والمحفوظة، لذا فالنودلز لا يشكل خطرا في حد ذاته، لاحتوائه على تلك المواد المادة المثيرة للجدل الموجودة في الإندومي، هي مونو صوديوم جلوتامات، أو أحادي جلوتامات الصوديوم، أو الملح الصيني، واختصارها MSG ويرمز لها بـE621 وهي مادة معززة للنكهة موجودة في توابل النودلز.

طبيب يحذّر: النودلز تسبب الإدمان

حذّر الدكتور أسامة مندور، أخصائي تغذية، من خطورة إدمان «النودلز» وتناولها بشكل دائم وعدة مرات في الأسبوع: «ده مش معناه أن الواحد يمنع نفسه من تناولها ولكن كفاية مرة واحدة بس في الأسبوع عشان الصحة».

وعدّد مندور أضرار النودلز حال تناولها بكثرة، قائلا إنّ النودلز تحتوي على مركب «مونو صوديوم جلوتاميت»، ما يعني أنّها تؤدي بعد مدة كبيرة لترسب في الدماغ وينتج عنها إتلاف في خلايا الدماغ، وقد يحدث بعد ذلك سرطان الدماغ.

أضرار متنوعة للنودلز

- احتوائها على مجموعة من النشويات والدهون، تجعل الطفل لا يصل له البروتينات أو أي فيتامينات أو معادن يمكن الاعتماد عليها.

- ألزهايمر أو ضعف الذاكرة عند الكبر.

- رعاش ومشكلات عصبية بسبب إتلاف في الخلايا العصبية.

- صداع شديد.

- النودلز تحتوي على «البروبيلين» الذي يستخدم لجعل «الكيس» به رطوبة ما يؤثر بشكل كبير على الشخص، بسبب ترسب ذلك بعد فترة في الكبد، ما يؤدي لمشكلة كبيرة في خلايا الكبد ويسبب الفشل الكلوي.

- متلازمة الآيض وهي عبارة عن «ضغط وسكر ودهون وسمنة»، بحسب إحصائيات أحد العلماء لشخص يتناول النودلز مرتين في الأسبوع.

- اختلال في الهرمونات.

- زيادة في الكوليسترول ما تسبب في جلطة أو السكر نتيجة لنسبة الدهون.

- ضعف في عضلة القلب.