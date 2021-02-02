اعرف قيمة التصالح في مخالفة «توسيع السطح»: تحسب وفق المساحة كلها

باق شهرين على انتهاء مهلة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رصدَت «الوطن» تساؤل عدد من المواطنين بشأن التصالح على مخالفات سطح العقار، حيث توجد غرف غير مخالفة على أسطح بعض العقارات، لكن تمّ بناء مساحة جديدة على السطح فكيف يتم احتساب قيمة التصالح.

مصدر بمحافظة القاهرة أكّد أنَّه يتمّ احتساب قيمة التصالح على المساحة الكلية للسطح نظرًا لتغيير الاستخدام ولا يتمّ الاقتصار على المساحة التي تمّ بناؤها حديثة، مضيفا لـ«الوطن»، أنَّ التصالح في تلك الحالة يتضمن مخالفة بناء دون ترخيص وتغيير الاستخدام.

وأشار إلى أنَّه من حق أي مواطن تقديم طلب تصالح في مخالفات البناء الحي التابع له، وبعدها تقوم اللجنة الفنية بفحص الملف ومعاينة المخالفة على أرض الواقع والتأكّد من انطباق شروط قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019على المخالفة محل التصالح، وأيضًا مدى مطابقة المخالفة لما هو مثبت في الأوراق والمستندات المقدمة للتصالح.

وأشار إلى أنَّ الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية تتلقى كل طلبات التصالح بصورة بطاقة الرقم القومي للتيسير على المواطنين، على أن يتمّ استكمال باقي المستندات في وقت لاحق وبعدها تقوم اللجان الفنية بفحص كل طلبات التصالح والبت بالقبول أو الرفض وفق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019.

وأوضح أنَّ الجهة الإدارية المختصة تحصل مقابل التصالح وتقنين الأوضاع، وخصم ما سبق أن سدده مقدم طلب التصالح تنفيذًا لأحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب، وذلك بموجب إفادة يقدمها مقدم طلب التصالح صادرة من النيابة العامة، لافتًا الى أنَّه لا يتمّ التصالح إلا بالتأكّد من طلاء كامل الواجهات القائمة وغير المشطبة للمبنى محل المخالفة، ويستثنى من ذلك القرى وتوابعها.

وأشار إلى وجود تيسيرات في سداد قيمة التصالح سواء دفعة واحدة ويتمّ خصم 25٪ أو بالسداد على أقساط لا تتجاوز مدتها 3 سنوات بناء على طلب يقدم للجهة الإدارية المختصة من صاحب الشأن مرفقًا به السند الدال على سداد جدية التصالح ويسدد باقي قيمة التصالح على أقساط ربع سنوية متساوية دون فائدة، ويستحق القسط الأول في نهاية 3 أشهر من تاريخ سداد المقدم.