خفض مبلغ سعر المتر في التصالح على مخالفات البناء يا محافظ الأقصر

نعاني نحن سكان نجع الطويل التابع للكرنك الجديدة بمحافظة الأقصر من ارتفاع رسوم تصالح مخالفات البناء، حيث سوى السيد المحافظ بين الكرنك الجديدة والقديمة، وفرض علينا دفع 150 جنيهاً للمتر الذي يقع في شارع عرضه 8 أمتار، وأقل، علما بأننا نعيش في قرية وليس في مدينة، كما أننا من ذوي القدرة المالية الضعيفة، ولا نستطيع دفع كل تلك المبالغ وفاء للتصالح، وسعر متر الأرض في قريتنا لا يتجاوز الألفين جنيهاً، في حين يصل إلى 80 ألف جنيهاً في المدينة، نناشد السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر التخفيف عنا وتخفيض مبلغ التصالح، حتى يتسنى لنا دفعه قبل انقضاء المدة.

عن الأهالي

زكريا حامد عبدالظاهر