عودة إنفلونزا الطيور.. الصين تعلن تسجيل حالات إصابة بالفيروس

بالتزامن مع التحذيرات من تفشى فيروس جديد بالصين على غرار كورونا ولكن أشد فتكا يدعى فيروس «نيباه»، عاد فيروس إنفلونزا الطيور للعودة من جديد على الساحة، ليكمل حلقة الفيروسات التي تطوق رئة العالم وتجلعه يلتقط أنفاسه بصعوبة شديدة.

وأعلنت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية، اليوم، تسجيل حالات إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 8» في حديقة بالعاصمة الصينية بكين.

وأوضحت وزارة الزراعة الصينية، أنه تم اكتشاف أنفلونزا الطيور شديدة العدوى بين طيور البجع البرية في القصر الصيفي القديم المعروف باسم «يوان مينغ يوان» في بكين، منوهة إلى أن ثلاثة من طيور البجع أصيبت حتى الآن ونفقت.

وأضافت الوزارة أن السلطات المحلية قامت بتفعيل آلية الاستجابة للطوارئ، وتعقيم البيئة والتخلص من جميع الطيور البرية النافقة بأمان.

وفى السابع من يناير الماضي، بدأت الصين تنفيذ حظر على واردات الطيور الداجنة والمنتجات ذات الصلة من فرنسا، إثر الإبلاغ عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى.

وذكرت الهيئة العامة الصينية للجمارك ووزارة الزراعة والشؤون الريفية، في بيان مشترك، أنه تم حظر إرسال أو إحضار الدواجن الفرنسية والمنتجات ذات الصلة إلى الصين، وسيتم إعادة أو إتلاف أي من هذه الأصناف وذلك فى الخامس من يناير الماضى.

وحث البيان الجمارك وسلطات الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها في الصين على تكثيف إجراءات الوقاية من مثل هذه الواردات.

وأعدمت فرنسا نحو مليوني من طيور البط بسبب تفشي فيروس أنفلونزا الطيور خلال 3 أشهر.

وأعلن وزير الزراعة والأغذية الفرنسي جوليان دو نورموندي فى السادس والعشرين من يناير الماضى تسجيل حالات إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور في 8 مناطق جنوب غربي البلاد.

وأوضح أنه تم إعدام نحو مليونى من طيور البط بسبب تفشى فيروس أنفلونزا الطيور خلال الـ3 أشهر الماضية، وفق وكالة أنباء سبوتنيك.

وأضاف دو نورموندي إنه جرى تحديد حالات إصابة بالفيروس في 390 مزرعة تقريبا، قائلا: «هناك حل وحيد لهذه المشكلة، هو القيام بما يسمى الذبح الاحترازي للطيور، ولهذا السبب أعدمنا حتى الآن حوالي مليوني بطة».

وفى نهاية 2020، تم العثور على حالات جديدة من سلالات شديدة العدوى من H5N8 ،H5N1 في نحو 12 دولة، وفقا لبيانات المنظمة العالمية لصحة الحيوان.

وفى يناير الماضي، أعلن مسؤولون فى الهند تفشى إنفلونزا الطيور فى الهند بصورة سريعة ،وأكدت سبع ولايات وجود حالات إصابة

وسجلت حالات إصابه بإنفلونزا الطيور في ولاية كيرالا وراجستان وهيماشال براديش وهاريانا وجوجارات وفقا لما أعلنته الحكومة الشهر الماضى

فيما أعلنت وزارة البيئة والتنمية في موريتانيا أول أمس نفوق أعداد كبيرة من طيور البجع في المحمية الوطنية في جاولينغ والمناطق المتاخمة لها موضحة أن الظاهرة تتعلق بإنفلونزا الطيور، حسب النتائج الأولية للتحاليل المخبرية.

وأضافت في بيان إن محافظ المحمية لاحظ فى السابع والعشرين من يناير الماضى وجود 10 بجعات و245 فرخا نافقة في حوض جاولينغ، وفقا لقناة «روسيا اليوم».

وطالبت الوزارة السكان المحليين بتوخي الحذر وعدم لمس جثث الطيور البرية والداجنة وإبلاغ المصالح المعنية في حالة الاشتباه بإصابة الطيور أو نفوقها، مؤكدة أنه تم اتخاذ إجراءات عاجلة وإغلاق المحمية أمام الزوار وتشكيل لجان لمتابعة الأمر والبدء في عمليات التخلص من الطيور النافقة بشكل آمن.