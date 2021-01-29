فرنسا تحظر دخول الوافدين من خارج الاتحاد الأوروبي باستثناء الرحلات الضرورية

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، اليوم، أن بلاده ستغلق حدودها أمام الدول غير الأوروبية باستثناء الرحلات الضرورية، اعتبارا من بعد غد الأحد، سيتم حظر جميع الوافدين إلى فرنسا من خارج الاتحاد الأوروبي، باستثناء الرحلات الضرورية فقط، ويخضع جميع الزوار من دول الاتحاد الأوروبي لاختبار سلبي لعدم الإصابة بالفيروس.

وقال «كاستيكس»، في تصريح صحفي، إن هناك خطر من زيادة تفشي كورونا، مؤكدا اتخاذ مزيد من الإجراءات المشددة لمواجهة تفشي كورونا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وأوضح المسئول الفرنسي، أنه تم فرض حظر السفر من وإلى فرنسا خارج الاتحاد الأوروبي.

وقررت السلطات الفرنسية، إغلاق كل المراكز التجارية باستثناء متاجر السلع الأساسية.

وقالت الحكومة الفرنسية، في تصريحات، إن الشرطة ستتعامل مع المخالفين لقرارات حظر التجول، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوضح كاستكس، أنه تم اكتشاف سلالة فيروس كورونا الجديدة، التي ظهرت لأول مرة في بريطانيا وجنوب أفريقيا.

ووصف رئيس الوزراء الفرنسي، الأمر بأنه يشكل خطرا حقيقيا على البلاد، وأن كانت البلاد لا تزال تحاول تجنب إغلاق ثالث.

وأشار المسئول الفرنسي، إلى أن جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق غير الغذائية الأكبر من 20 ألف متر، سيتم إغلاقها، وتعزيز وتشجيع قواعد العمل من المنزل في كل القطاعات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق متصل، قال مسئول حكومي، إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سينتظر على الأرجح حتى غدا السبت، قبل اتخاذ قرار بشأن الخطوة التالية.

وأعلنت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم، تسجيل 365 حالة وفاة و22858 إصابة بكورونا على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «الشرق الأوسط».