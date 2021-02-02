3 شروط لصرف 100 جنيه إضافية على السلة التموينية للأمهات الحوامل

أوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه سيتم صرف نقاط إضافية على السلعة الغذائية التموينية بقيمة 100 جنيه شهريا، لصغار الأمهات الحوامل والمرضعات، ضمن برنامج الألف يوم الأولى في حياة الأطفال، للأم التي لديها طفلين كحد أقصى.

وأكدت الوزارة استهداف 41 ألف أم، العام الماضي 2019-2020، بتكلفة 56 مليونا و68 ألف جنيه، بتمويل من برنامج الأغذية العالمي.

شروط الحصول على 100 جنيه شهريا

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط للحصول على النقاط الإضافية كالتالي:

- المتابعة الصحية.

- إجراءات التطعيم للأطفال.

- رعاية الصحة الإنجابية للنساء.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنه تصرف تعويضات للسيدات العاملات في القطاع الخاص، في أثناء فترة الوضع بنسبة 75% من الأجر الأخير، لمدة 3 أشهر، تُسدده صناديق التأمينات الاجتماعية.

تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر

ولفتت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تطوير أول قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر، التي تشمل 8.5 مليون أسرة، تضم 31 مليون مواطن، كما تم العمل على تحسين مستوى المعيشة، كالتالي:

- ارتفعت أعداد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدي لتصل إلى 3.81 مليون أسرة بزيادة قدرها 523 ألف أسرة.

- استخراج الأوراق الثبوتية لما يقرب من 643.000 سيدة، بما يشمل بطاقات رقم قومي، وشهادات «زواج، وطلاق، وميلاد للأطفال».

- ارتفع إجمالي المستفيدين من 1.75 مليون مستفيد عام 2015 إلى 3.8 مليون مستفيد، بنسبة 118%.

- الموازنة المخصصة للدعم النقدي ارتفعت من 12 إلى 19 مليار جنيه، بزيادة قدرها 58%.

- ارتفعت الموازنة المخصصة للدعم النقدي من 6.9 مليار جنيه في عام 2015 إلى 19 مليار في عام 2020، بنسبة 175%.

- تبلغ نسبة الإناث المُسجل بأسمائهم البطاقات الصادرة 75.5% في مقابل نسبة الذكور التي تبلغ 24.5%.

- يبلغ عدد الأطفال المستفيدين من البرنامج 5.3 مليون طفل، بنسبة 44% من إجمالي أفراد الأسر.

- تقديم دعم نقدي شهري بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية مستهدفة 447.8 يتيمة ويتيم، بتكلفة قدرها 1.341 مليار جنيه مصري.