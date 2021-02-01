«التضامن»: معدل إنجاب للسيدات من أصحاب المشروعات الخاصة 1.8 طفل

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، المشرف على مشروع «2 كفاية» للحد من الزيادة السكانية، إنّ المشروع يستهدف نحو مليون سيدة، موضحا أنّ زيارات طرق الأبواب كانت مستمرة بكثافة خلال الفترة الماضية.

تحويل 650 ألف سيدة على عيادات تنظيم الأسرة

وأوضح أنّه يتم الاستعانة بـ1200 مثقفة مجتمعية، وخلال الفترة الماضية جرى تحويل نحو 650 ألف سيدة على عيادات تنظيم الأسرة سواء التابعة لعيادات «2 كفاية»، أو التابعة لوزارة الصحة، موضحا أنّ عيادات «2 كفاية» استقبلت 70 ألف سيدة.

نهدف للوصول إلى 400 عيادة تنظيم الأسرة

وأضاف عثمان، لـ«الوطن»، أنّ هناك 64 عيادة، وتستهدف خطة الوزارة ضمن المشروع القومي لتنظيم الأسرة، الوصول إلى 400 عيادة، مشيرا إلى انتهاء مشروع الاستراتيجية القومية لتنظيم الأسرة، وعرضها على القيادة السياسية تمهيدا لاعتمادها، حيث كان الرئيس عبدالفتاح السيسي يناقشها قبل أيام.

وتابع أنّ «2 كفاية» يركز على إذكاء دور المجتمع المدني في خدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالقضية السكانية، ويعتمد بالأساس على الجمعيات الأهلية، حيث يتم التعاون مع 108 جمعيات أهلية، ويركز بالأساس على تعظيم دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في القضية السكانية، لافتا إلى أنّ «2 كفاية» مكون داخل الاستراتيجية.

وأشار إلى أنّ الاستراتيجية تضم محور تقديم خدمات، توعوي، ثقافي، إعلامي، تشريعي، بخلاف محور التمكين الاقتصادي الذي يعد غاية في الأهمية ، مشيرا إلى أنّ السيدة التي لديها مشروع خاص بها وليست العاملة بالحكومة، معدل الإنجاب لديها 1.8، وهذا يمثل نقطة مهمة، لذلك ركزت الاستراتيجية على مكون التمكين الاقتصادي للسيدات.

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة تعكف على إعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، لافتة إلى أنّه سيكون لها عدة مكونات صحية واجتماعية وتوعوية واقتصادية.