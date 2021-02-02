جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل حملات إزالة الإشغالات بالتعاون مع الشرطة

يواصل جهاز مدينة 6 أكتوبر برئاسة شريف الشربيني حملات ضبط المخالفات وإزالة التعديات بعدة مناطق بالمدينة، حيث تمّ شن حملة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بمعرفة الإدارات المختصة بالجهاز، وبالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق بالمدينة، وذلك في إطار متابعة ورصد أي مخالفات أو تعديات بالمدينة.

شملت الحملة مناطق (المحور المركزي - الشمالية العمرانية الثانية - الحي الأول - طريق الواحات - الطريق الدائري الأوسطي)، وأسفرت عن إزالة الإشغالات بسنتر الأمل بالحي الأول، ولافتاتٍ إعلانية غير مرخصة بطريق الواحات، وتنفيذ قرار سحب بالمحور المركزي الخدمي، وغلق وتشميع بدروم مخالف بالمنطقة العمرانية الثانية منطقه 19 لتغيير النشاط، وتمّ تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

كما تمّ شن حملة لضبط المخالفات بمعرفة شرطة المرافق بقيادة النقيب طه الجارحي، وبمشاركة إدارات الأمن والأحياء والإشغالات بالجهاز، والتي أسفرت عن ضبط مصنع بالمنطقة السكنية بالحي الثاني بدون ترخيص، والتحفظ على المعدات، ورفع عداد الكهرباء وتحرير محضر للمخالفة.

وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، في بيان صادر اليوم، إنَّ إدارة رئاسة الأحياء والإشغالات بالجهاز نفذت حملة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات بسنتر المدينة بالحي الرابع، والتي أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات والتعديات بالمنطقة وتحرير محاضر للمخالفين.

وأكّد «الشربيني»، استمرار الحملات المفاجئة لرفع جميع أوجه المخالفات، وإظهار المدينة بالشكل الحضاري اللائق بها، مشيراً إلى أنَّه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون حتى يتمّ القضاء على المظاهر العشوائية.