«دينية النواب» تناقش قانون صندوق الوقف الخيري

تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، الذي انتهت من مناقشته في الفصل التشريعي السابق، ولم يتثن عرضه في الجلسات العامة.

ويتضمن مشروع القانون، أن يُنشأ صندوق الوقف الخيري وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعا أخرى في جميع أنحاء الجمهورية.

مقره القاهرة ويتبع رئيس مجلس الوزراء

ويهدف إنشاء الصندوق لتشجيع نظام الوقف الخيري، وإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة في إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.

الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين

وترصد السطور التالية ملامح مشروع القانون كما يلي:

- إنشاء صندوق الوقف الخيري، وتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.

- يهدف إنشاء الصندوق لتشجيع نظام الوقف الخيري، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية ومعاونة الدولة لإقامة مشروعات خدمية وتنموية.

- المساهمة في تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلا عن المساهمة في الحد من ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين.