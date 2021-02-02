مصادر: فتاة الإسماعيلية انتحرت بعقار مجهول بعد خروج الجميع من المنزل

كشفت مصادر مقربة من أسرة فتاة الإسماعيلية التي انتحرت، مساء أمس الإثنين، أن الفتاة انتظرت خروج الجميع من المنزل وقررت الانتحار.

وأضافت المصادر أن شقيقتها أول من اكتشف سقوطها على الأرض في الدور الأرضي من منزل العائلة واتصلت بسيارة الإسعاف إلا أنها وصلت بعد مفارقتها الحياة.

وكانت قد لقيت فتاة في العقد الثاني من العمر مصرعها، مساء أمس الإثنين، إثر تناولها مادة غير معلومة بقرية سرابيوم في الإسماعيلية.

وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من المقدم محمد الفرماوي رئيس وحدة مباحث فايد؛ يفيد بتلقي بلاغ بمصرع فتاة تدعى «م.م.أ»، 19 سنة، مقيمة بقرية سرابيوم بدائرة المركز.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الفتاة انتحرت بتناولها عقار غير معلوم تسبب في وفاتها في الحال فيما تم التحفظ على الجثمان بمستشفى القصاصين المركزي وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وقالت المصادر إن النيابة العامة تجري مناقشة أفراد الأسرة للوقوف على صحة الواقعة قبل التصريح بدفن الجثمان للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.

انتحار شاب بالإسماعيلية

وكان قد لقي شاب مساء الأربعاء الماضي مشنوقا داخل منزله بنفس المنطقة بقرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد بالإسماعيلية.

وانتقل ضباط البحث الجنائي بمركز ومدينة فايد لفحص البلاغ، وتبين وجود جثة لشخص يدعى «أحمد. م. أ»، 18 عاما، داخل منزله مشنوق بحبل متدلي من سقف المنزل.

وتحفظت الشرطة علي الجثمان بالمركز الطبي بمركز ومدينة فايد، فيما تولت النيابة التحقيقات والتي أمرت بدفن الجثمان بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.