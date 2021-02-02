إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق «أبو كبير - فاقوس»

أصيب صباح اليوم 6 أشخاص في انقلاب ميكورباص بطريق «أبو كبير - فاقوس» بمحافظة الشرقية.

وتلقى اللواء إبراهيم عبدالفتاح مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة أبو كبير بلاغا بانقلاب ميكروباص بطريق «أبو كبير - فاقوس» ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات.

وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة مكان الواقعة ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية؛ كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وقررت استدعاء الشهود وسماع أقوال المصابين؛ كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

حوادث متفرقة

وفي وقت سابق أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم عدة سيارات بسبب الشبورة على طريق «بردين- الزقازيق»، كما أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق «أبو كبير - كفر صقر».

وتلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد تصادم عدة سيارات بطريق «بردين - الزقازيق» ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، بسبب الشبورة. وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق العام.

كما تلقى مدير الأمن إخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة كفر صقر بتصادم سيارتين «ميكروباص وربع نقل» بطريق أبو كبير ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بكدمات وجروح وسحجات، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

كما تلقي إخطارا في وقت سابق أيضا يفيج بإصابة، 10 مواطنين، و6 جنود في حادثي سير منفصلين. ونُقل المصابون إلى مستشفيات كفر صقر المركزي ومستشفى بلبيس المركزي، وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة التي فتحت التحقيق في هذه الوقائع.