«الشرقية» تعلن وظائف شاغرة للشباب في مجال الهندسة.. اعرف الشروط

أعلن ديوان عام محافظة الشرقية، حاجته لعدد 4 وظائف مهندسين والمتخصصين في مجال «GIS» من خارج الجهاز الإداري بالدولة، للانضمام للعمل بوحدات البنية المعلوماتية المكانية والمتغيرات المكانية للاستعانة بهم بنظام التعاقد في ضوء المهام الوظيفية والخبرات اللازمة للعمالة الجديدة «TOR».

وتستعرض «الوطن» الشروط والمهام الوظيفية والخبرات اللازمة للعمالة الجديدة «TOR» للمتقدم على النحو التالي

أولًا: المؤهلات العلمية المطلوبة

- بكالوريوس تخطيط عمراني - بكالوريوس هندسة قسم مساحة.

- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات من الجامعات الحكومية قسم نظم معلومات.

- ليسانس آداب جغرافيا قسم نظم المعلومات الجغرافية.

- التقدير جيد جدًا على الأقل.

- السن لا يزيد على 30 عامًا في 1 يناير 2021 ومن أبناء محافظة الشرقية.

- الإجادة التامة لبرامج نظم المعلومات الجغرافية.

- يتمتع بشخصية قيادية ومبتكرة.

- الاختيار بناء على اختبار عملي استباقي.

- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.

ثانيًا: المهام الوظيفية

- عمل الترقيم اللازم للخرائط الموجودة بالإدارة وإعداد قواعد بيانات موحدة على مستوى المحافظة.

- توحيد خرائط الأساس وما يتم استحداثه من مشروعات قومية وحكومية.

- عمل المراقبة اللازمة للمنظومة الإلكترونية للمتغيرات المكانية.

- عمل المراقبة اللازمة وتعزيز الكوادر في المنطقة الشمالية للمحافظة.

- عمل البرامج المطورة للنظام بالإدارة عن طريق نظم المعلومات الجغرافية.

- عمل ما يسند له من أعمال في ذلك المجال.

المستندات المطلوبة للتقدم للوظائف

- صورة من المؤهل الدراسي طبق الأصل.

- صورة من كارنيه النقابة ساري.

- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من شهادة الخبرة.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لديوان عام المحافظة.

- الموقف من التجنيد للذكور أو صورة الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

ويمكنك التقديم إلكترونيًا على الوظائف من خلال الصفحة الإلكترونية الرسمية لمحافظة الشرقية، وذلك بعد التأكد من استيفاء الشروط والأوراق المطلوبة.