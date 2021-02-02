رئيس الشيوخ يلتقي رئيس هيئة قناة السويس

التقي رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق اليوم رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع بحضور النائبة فيبي فوزي وكيله مجلس الشيوخ والمستشار محمود عتمان الامين العام لمجلس الشيوخ.

وأبدى رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق سعادته بزيارة رئيس هيئة قناة السويس مؤكدا على أن رئيس الهيئة يمثل قيمه وقامه في تاريخه العسكري وما تعول الدولة المصرية عليه فى إدارة هيئة قناة السويس، مشيرا إلى أن هذا المفرق الحيوي الذي له في نفوس كل المصريين عشق ومحبه واعتزاز.

وقال رئيس مجلس الشيوخ، نتمي لرئيس هيئة قناة السويس كل التوفيق واستكمال مسيرة الفريق مميش الذي كان له بطولات واسعه فى هذا المجال متمنيا له التوفيق، مشيرا إلى أننا جاهزين تماما لكل الدعم والتعاون للهيئة من قبل مجلس الشيوخ من جانبه وجه رئيس هيئة قناة السويس تحية كافة قيادات وعاملين الهيئة لرئيس مجلس الشيوخ وأعضائه.