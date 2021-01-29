عضو مجلس الشيوخ: بدء تنفيذ مبادرة تسوية ديون المتعثرين بالبنك الزراعي

أوضح النائب محمد علي أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن عن محافظة دمياط، أنه تم البدء في تنفيذ مبادرة البنك الزراعي المصري لتسوية ديون العملاء المتعثرين بالبنك، حيث ‘نه سيتم بموجب المبادرة، سيتم إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم أكثر من 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه سواء للأفراد والشركات، شريطة قيام العميل بسداد 50% من أصل المديونية، مشيرا إلى وصول تعليمات مبادرة إسقاط الديون بفروع البنك الزراعي بالمحافظات.

وقال النائب، إن تلك هى فرصة لإنقاذ مئات الآلاف من صغار المزارعين حيث تم إصدار التعليمات والشروط المنظمة لتنفيذ المبادرة ووصلت لفروع البنك بالمحافظات لذا فعلى المتعثرين الاتصال للاستفادة من المبادرة، مضيفا أنه وفقا لتصريحات علاء فاروق رئيس البنك سيتم الإعدام النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء الذين يبلغ أصل مديونياتهم 25 ألف جنيه أو أقل، بالإضافة إلى إسقاط كل العوائد المتراكمة بعد التعثر، بجانب الحذف من القوائم السلبية للبنك المركزي، والشركة المصرية للاستعلام الائتماني I-Score، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة بين البنك والعميل أو الأحكام (إن وجدت).

هذا وتبرع النائبان محمد علي أبو حجازي، ووليد صلاح التمامي، عضوا مجلس الشيوخ المصري، بـ 13 جهاز كمبيوتر و10 طابعات، قاموا بتسليمها لمديرية الصحة بدمياط، لاستكمال المنظومة الصحية والإحصائيات وطباعة البيانات والمنشورات الواردة من وزارة الصحة وتحقيق جودة الاتصال بين المديرية والمستشفيات والمؤسسات الطبية والعلاجية.

واستكمالاً لسلسلة مبادرة «نحن معك»، فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الموجة الثانية لجائحة كورونا للمؤسسات الصحية والمستشفيات ودعم الدولة بتلك الأزمة، قد قام النائبان بالتبرع 1000 ماسك، و1000 جوانتي للمستشفى التخصصي، و 2000 جوانتي لاتكس، و1500 ماسك جراحي للمستشفى العام.