رئيس الشيوخ يستقبل سفير كوريا الجنوبية لبحث المصالح المشتركة برلمانيا

استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، في مكتبه اليوم، هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية، حيث أعرب رئيس مجلس الشيوخ عن ترحيبه بالزيارة التي تؤكد عمق العلاقة بين البلدين، مؤكدا أمله في ان تشهد مزيد من التطور في المرحلة المقبلة على الأصعدة كافة خاصة البرلمانية.

ووجّه سفير كوريا الجنوبية، تهنئة للمستشار عبدالرازق على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، وسلّمه رسالة خطية من رئيس برلمان بلاده يدعوه فيها لزيارة كوريا الجنوبية لتدعيم أواصر الصداقة وتدعيم المصالح المشتركة تشريعيا واقتصاديا.

وقدّم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، درع مجلس الشيوخ إلى السفير الكوري، الذي أهدى بدوره لرئيس الشيوخ هدية تذكارية تكريما له.

حضر اللقاء المستشار محمود إسماعيل عتمان أمين عام المجلس، والسفير الدكتور أحمد بهاء الدين نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون البرلمانية.

وكان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، استقبل في مكتبه صباح اليوم، الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الذي قدّم التهنئة للمستشار (عبدالرازق) على توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أنّ المجلس سيثري العملية التشريعية في مصر، لما يضمّه من كفاءات في التخصصات كافة، ورئاسة قانونية ودستورية رفيعة المستوى.

وأكد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أنّ الفريق أسامة ربيع من الشخصيات ذات التاريخ المشرف القادر على قيادة هيئة قناة السويس واستكمال مسيرتها، مشددا على استعداد المجلس للتعاون التام مع الهيئة لتحقيق صالح الوطن والمواطنين.