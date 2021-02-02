ارتفاع إجمالي المتعافين من كورونا بمستشفى الأقصر إلى 145

أعلن مستشفى الأقصر العام خروج 6 حالات تعافي وشفاء من فيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات التعافي بالمستشفى 145 حالة منذ بداية موجة كورونا الثانية.

وأكد خلف عمر، مدير مستشفى الأقصر العام، أن المستشفى يقوم بإجراء عملية فرز المصابين والتي تظهر عليهم الأعراض في غرفة خاصة للعزل، وبعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله إلى قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل.

وكانت مديرية الشئون الصحية بالأقصر كلفت اليوم، الدكتور مصطفى حفني لبيب، للعمل كنائب مدير إدارة الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالأقصر.

يذكر أن الدكتور مصطفى حفني، تولى إدارة مستشفى القرنة المركزي سابقا.

وفى سياق متصل، أصدر مستشفى الأقصر العام، بيانا نفى فيه ما تم نشره عن قيام المستشفى بإلقاء مخلفات طبية خطرة فى أحد الشوارع وضبط أجهزة المحافظة لهذه المخالفات.

وطالب المستشفى رواد موقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة فى تداول مثل هذه المعلومات التى تسئ لصرح طبي يخدم آلاف المواطنين يوميا.