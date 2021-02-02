رغم التطعيم بـ«فايزر»: إسرائيل تسجل قفزة في إصابات كورونا بـ8261 حالة

سجلت إسرائيل قفزة كبيرة في إصابات فيروس كورونا المستجد بـ8261 إصابة جديدة، بالتزامن مع إطلاق السلطات حملة للتطعيم ضد «كوفيد 19» بلقاح «فايزر»، وسط تمديد إجراءات العزل العام لمواجهة تفشي الفيروس.

وأعلنت السلطات الصحية في إسرائيل، تسجيل 8261 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيانها الذي أوردته صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد الإصابات تجاوز الـ 652 ألف حالة، تعافى منها 573 ألف حالة.

وأشارت إلى أن حصيلة الوفيات بلغت 4816 حالة على مستوى البلاد، بينما هناك 1094 حالة خطرة و316 حالة تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وفي السياق، قال وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين، إن 3 ملايين و100 ألف شخص تلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى صباح اليوم، بينما حصل مليون و729 ألفا على الجرعة الثانية منه.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية تمديد العزل العام بعدما أثرت سلالات جديدة لفيروس كورونا على حملة التطعيم، في حين توقع مسؤولون تأخر التعافي من الأزمتين الصحية والاقتصادية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بينيامين نتنياهو، في بيان، إن الحكومة وافقت على تمديد العزل العام حتى الجمعة، مضيفا أنها أقرت حظرا منفصلا على الرحلات الجوية الدولية حتى الأحد وفقا لشبكة «سكاى نيوز».

وكان نتنياهو أعلن المضي في مسارين لمواجهة كورونا وإعادة فتح الاقتصاد، هما إطلاق حملة تطعيم تشمل الفئات الأكثر عُرضة للإصابة، والتي تمثل 24% من السكان البالغ عددهم نحو 9 ملايين نسمة، وإجراءات العزل العام وذلك لتتمكن إسرائيل من إعادة فتح الاقتصاد في فبراير.

وارتفعت حالات الإصابة الحادة بين الذين لم يجر تطعيمهم، ويُرجع المسؤولون ذلك إلى السلالات الأجنبية الأسرع انتشارا من الفيروس وإلى الاستخفاف بإجراءات العزل العام.