«سعفان»: حوسبة مكاتب التفتيش بنسبة 100% قبل الانتقال للعاصمة الإدارية

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الفعاليات والقرارات، جاء في مقدمتها عقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعا برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، استمعت فيه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن البيان الذي ألقاه أمام المجلس بجلسته العامة يوم الإثنين، قبل الماضي عن موقف وزارته من تنفيذ برنامج الحكومة.

وأكّدت اللجنة، أنَّها ستعد تقريرًا بشأن بيان وزير القوى العاملة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها وردود «سعفان» على ملاحظات النواب لتقديمها لهيئة مكتب البرلمان.

ورد وزير القوى العاملة، أمام اللجنة على استفسارات النواب في بعض الموضوعات الخاصة بالوزارة ، كاشفا عن أن لدي الوزارة ومديرياتها علي مستوى 27 محافظة 1286 مفتشاً للعمل والسلامة والصحة المهنية، يفتشون ما يزيد على 3 ملايين منشأة وفقاً لخطط شهرية لكل مفتش، فضلًا عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة، أو التي يتمّ التفتيش عليها بناء على شكوى، كما يتمّ إعادة التفتيش على المنشآت لضمان إزالة الملاحظات.

وأشار إلى أنَّ كل مديرية توفر وسيلة انتقال للمفتشين وفقاً للإمكانيات المتاحة أو توفير بدل نقدي للانتقال، وفي حالات التفتيش الليلي على ورديات الليل يصرف للمفتشين مكافأة نظير التفتيش الليلي.

وقال وزير القوي العاملة، إنَّ ذلك يمثل عبئا ثقيلًا علي المفتشين نظرًا لأن عددهم لا يغطي التفتيش على كل المنشآت، مشيراً إلى أنَّ الوزارة طوّرت منظومة التفتيش، بحيث يكون التفتيش إلكترونياً ومن خلال قوائم مراجعة لكافة الأحكام التي يجب أن تكون تحت نظر مفتش العمل وصاحب العمل.

كما شهد الحصاد، تسلم وزير القوى العاملة، 210 عقود عمل لذوي الهمم والعزيمة مقدمة من بعض شركات القطاع الخاص بالعاشر من رمضان بالشرقية، وفرتها مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية، في إطار اهتمام الوزارة بهذه الفئة على مستوى المديريات بالمحافظات، واستيفاء نسبة الـ 5% المقررة لهم.

وشدد وزير القوى العاملة، على أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، بتقديم ولو بسمة بسيطة لهم ممثلة في فرصة عمل تجعلهم يشعرون بالسعادة وذويهم، وتجعل لكل فرد منهم دخلًا، كي يستطيع أن ينتج ويضيف لمجتمعه.

كما تفقد وزير القوى العاملة، مجموعة شركة «جيد تكستايل إيجيبت» للملابس الجاهزة والمنسوجات بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأقسامها المختلفة ، بدءاً من قسم تقطيع الأقمشة، والطباعة، وصالة عرض المنتجات، والتأكّد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار كورونا (كوفيد -19)، والاطمئنان على أحوال العمال في بيئة العمل، فضلًا عن تطبيق كل اشتراطات السلامة والصحة المهنية، حفاظا على صحة العاملين وسلامتهم.

وعقد مجلس جامعة الزقازيق، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان، والدكاترة غادة شاكر نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعبدالمنعم نافع المشرف علي قطاع التعليم والطلاب وأحمد عبد الستار أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من وكلاء الكليات.

وكانت وزارة القوي العاملة، أصدَرت منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات أكّدت فيه أنه تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 28 يناير 2021 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، وذلك بدلأً من يوم الإثنين الموافق 25 يناير 2021.

وامتد حصاد الأسبوع ليشمل تعيين 22 ألفاً و853 شاباً ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بلغت 2.5 مليون جنيه ، والتفتيش على 4688 منشأة لتطبيق أحكام القانون ، فضلاً عن إستخراج 10 آلاف و 53 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 10 آلاف و 53 عامل بمحافظات شمال سيناء والإسكندرية وجنوب سيناء والشرقية والمنوفية والقليوبية والإسماعيلية والقاهرة .

كما تمّ تنفيذ البرنامج الأول من المرحلة الثانية من مبادرة «مصر بكم أجمل»، بمراعاة كل إجراءات السلامة والصحة والتدابير الوقائية لجائحة كورونا، وذلك بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، وذلك بتدريب 25 شاباً وفتاة من مختلف الإعاقات ودرجاتها، باختلاف المؤهلات الدراسية، وذلك بتعزيز الاستفادة من كل الطاقات من ذوي القدرات الخاصة، وذلك تمهيدًا لاستلامها العمل.

واختتمت فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة مسئولي الموارد البشرية بالقطاع الخاص التي نظمتها مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بالتعاون مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني «TVET EGYPT»، والممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة، والتربية والتعليم والتعليم الفني في إطار أنشطة مبادرة «اشتغل فني»، وشملت 27 منشأة ممثل من كل منها متدرب لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وتأهيلهم للانطلاق في سوق العمل.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح التقرير، الذي تلقاه وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يتضمن اعتبارا من أول فبراير 2021 تحديث إجراءات دخول إمارة أبوظبي حسب نوع فحص كورونا تعزيزاً للإجراءات الاحترازية الاستباقية لاحتواء العدوى والحد من انتشار الفيروس.

وتقريراً آخر بخصوص تعميم بشأن حكم فترة الحجر الصحي للموظف المصاب بكورونا أو المخالط ، وقالت الملحق العمالي حنان شاهين رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي إنَّ الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أصدرت تعميماً موجها لكافة الوزارات والجهات الاتحادية، بشأن حكم فترة الحجر الصحي لموظف الحكومة الاتحادية المصاب بكورونا أو المخالط.

وشدد التعميم على ضرورة التزام موظف الحكومة الاتحادية الذي لم يتلق جرعتي اللقاح بإجراء فحص مسحة الأنف (PCR) كل 7 أيام، وبما يضمن الحفاظ على صحة وسلامة الموظفين وأسرهم، مشيرا إلي ضرورة التزام الموظف المصاب بفيروس كورونا، أو من تظهر عليه أعراض الإصابة أو تكون نتيجة فحصه إيجابية بالآليات المعتمدة للعلاج والحجر المقررة من السلطات الصحية المختصة، ووفق الإجراءات التالية، حسب التعميم.

وقالت الملحق العمالي، إنَّ مجلس الوزراء اعتماد قرار بشأن تنظيم استقدام الوافدين من الطلبة الجامعيين لأفراد أسرهم، وذلك من خلال تمكّين الطلبة الجامعيين من استقدام أسرهم متى توافرت لديهم القدرة المالية المترتبة على الاستقدام وتوفير السكن الملائم وصولاً إلى تحقيق الاستقرار والدعم المعنوي.

كما تلقى وزير القوى العاملة، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بالرياض، بالمملكة العربية السعودية فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت. خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.

وأوضح التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يشمل عدد من القرارات أقرها مجلس الوزراء بالمملكة ومنها تجديد رخصة العمل كل 3 أشهر كي يتيح لصاحب العمل الذي يريد عاملاً لمدة 3 أشهر أو 6 أشهر، هنا لا يُشترط عليه تجديد الإقامة لمدة عام كامل، وإنما له أن يجدد له على حسب حاجته له - بما لا يتعارض مع عقد العمل.

كما نجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، في التفاوض لعدة أشهر مع شركة نما للملاحة البحرية لصرف مستحقات العمالة المصرية التي تمّ الاستغناء عنها وأثمرت المفاوضات مستحقات عاملين بإجمالي 302 ألف و319 ريالا سعوديا ، بما يوازي مليون و254 ألفا و623 جنيها مصريا تقريبا، مع وعد بصرف باقي مستحقات العمالة الباقية، فضلاً عن تسوية الشكوى المقدمة من العامل المصري «محمد.ح.م.ح» وصرف مستحقاته، التي تقدم بشكوى بشأنها، وبلغت 139 ألفاً و454 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 578 ألفاً و734 جنيهاً.

وأعلن وزير القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان- الأردن، استطاع بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالًا لما تمّ تحويله سابقا، جرى تحويل القائمة الـ 22 و 23 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 295 عمال مصريين لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيًا.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المستحقات بلغت 357 ألفاً و927 دولاراً، أي ما يعادل 5 ملايين و601 ألفاً و564 جنيها، حيث يتواصل المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة، تحت رعاية سفير مصر بالأردن شريف كامل.