«القوى العاملة» تعيين 54 شابا في القطاع الخاص والاستثماري بكفر الشيخ

عينت مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ، 54 شابا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فيما بلغ المسجلين بها 571 شاباً.

وقال وزير القوى العاملة، إنَّ المديرية استخرجت 500 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلًا عن تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلين بالمديرية، وصرف منح لـ9 عمال بمبلغ 21 ألف جنيه.

تلقى وزير القوى العاملة، تقريراً بذلك من علاء ناصف وكيل الوزارة مدير المديرية ، أوضح فيه أن المديرية خلال شهر يناير الماضي، فتشت في مجال السلامة والصحة المهنية على 255 منشأة، وتمّ تحرير إنذار لـ113 منها لعدم الاستيفاء ومنحهم مهلة، كما تمّ إعادة التفتيش على 145 منشأة انتهت بتحرير 31 محضر سلامة وصحة مهنية.

وأوضح وزير القوى العاملة، أنَّه في مجال تفتيش العمل قامت المديرية بالتفتيش على 438 منشأة تفتيش دوري وحملات، أسفر عن 42 محضراً للمنشآت المخالفة.