نائبة وفدية تطالب بتحويل منزل مصطفى النحاس إلى متحف وطني

أثار منزل الزعيم الوطني مصطفى النحاس تساؤلات عن موقفه داخل مجلس النواب ومطالبات تحويله إلى متحف، وقالت النائبة الوفدية ليلى أبو إسماعيل، عضو مجلس النواب عن محافظة الغربية إنها تقدمت بطلب فى دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعى السابق، لتحويل منزل الزعيم مصطفى النحاس إلى مركز ثقافي ومتحف تاريخي لسمنود، تقديرا لدور الزعيم الراحل وكفاحه من أجل الوطن والأمة، ولتأكيد الهوية المصرية، مشيرة إلى أن المنزل مر على إنشائه 90 عاما، وهو وقف لسيد بك أبوالعلا، مضيفة أن الزعيم النحاس لابد أن تدرس سيرته وتاريخه ناصع البياض، حيث أنه ظل طوال حياته عصاميا وكرس حياته من أجل مصر.

وتابعت النائبة، أن بيان وزارة الأوقاف فيما يتعلق برصد 2 مليار جنيه للإسكان الاجتماعى بمدينة سمنود، فى حاجة ماسة إلى إدراجها ضمن خطة الوزارة، حيث تضم مساحات أراض شاسعة تابعة لوزارة الأوقاف.

واقترحت «أبوإسماعيل»، إدراج 4 أفدنة بأرض الطوب وملعب البدراوى، لإنشاء وحدات سكنية للشباب الذى يعانى من ارتفاع قيمة الإيجار الذى يصل إلى 2000 جنيه شهريا.

وأضافت النائبة خلال كلمتها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، عقب إلقاء وزير الأوقاف بيان وزارته، أن هناك 3 قرى كبرى فى سمنود يعانى قاطنوها من عدم وجود مدارس، وهم «كفر حسان وكفر التعبانية وكفر العساس»، وتضم تلك القرى أراض تتبع هيئة الأوقاف، مطالبة بتخصيص مساحات لدخول هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء مدارس عليها لخدمة الطلاب.

وأشارت النائبة الوفدية إلى أن بيان الوزير تضمن أيضا رصد وزارته 50 مليون جنيه للتعليم، فى الوقت الذي تقدم فيه أهالى قريتى التعبانية وميمونة الحارس لشراء أراض من هيئة الأوقاف للتبرع بها لهيئة الأبنية التعليمية، إلا أنهم فوجئوا بتسعير مضاعف من قبل الهيئة، وتسائلت النائبة كيف أن الوزارة تدعم التعليم فى حين تضاعف أسعار بيع الأراضى لإنشاء المدارس، مطالبة بتخصيص أرض لإنشاء مدرسة بعزبة الناموس ضمن الـ 125 مليار جنيه المخصصة للمناطق المحرومة من التعليم.