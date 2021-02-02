بروتوكول تعاون بين جامعة كفرالشيخ و«تعليم الكبار» للقضاء على الأمية

وقع رئيس جامعة كفرالشيخ، الدكتورعبدالرازق دسوقي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية ، الدكتور عاشور أحمد عمري، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون للقضاء على الأمية بمحافظة كفرالشيخ.

وقال الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الجامعة تبذل دورا إيجابيا في دعم القضايا القومية، وعلى رأسها محو الأمية، بالتعاون مع فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة كفرالشيخ، بالتنسيق مع الجهات المعنية في إطار استراتيجية الدولة ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، اهتمام القيادة السياسية بملف الأمية ما يؤكد بذل أقصى الجهود لمواجهتها، مشيرا إلى أن الجامعة تقدم كل أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية القومية، مشيرًا إلى أن الجامعة ستتولى تنفيذ البروتوكول من خلال كوادرها البشرية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بإشراف الأساتذة المتخصصين بالجامعة والمشاركين في المشروع.

وأشار «دسوقي»، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يعكس هذا الاهتمام وتعزيزًا للدور المجتمعي للجامعة في القضايا القومية وخصوصا قضايا محو الأمية، كما يأتي في إطار المسئولية المجتمعية ويرسخ ثقافة العطاء لدى الشباب ويغرس مفهوم خدمة المجتمع وتنمية البيئة لديهم.

العمري: كفر الشيخ تولي اهتماما بقضية محو الأمية

من جانبه أشار رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية، الدكتور عاشور عمري، إلى التعاون الوثيق بين جميع مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية للقضاء على محو الأمية، باعتبارها أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى الدولة المصرية لتحقيقها، وأن جامعة كفرالشيخ تولى قضية محو الأمية دعما غير مسبوق.

‏‏‏ وفي ختام توقيع البروتوكول تبادل الجانبان الدروع والصور التذكارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعزت سلامه، مدير عام هيئة تعليم الكبار بكفرالشيخ، وعطية نصر منسق الهيئة مع الجامعة، ونافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومدير إدارة متابعة وتنفيذ مشروعات البيئة بالجامعة محمد صلاح عمار.