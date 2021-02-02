بدء العمل في إنشاء طريق داخلي لربط رأس سدر بقرية أبو صويرة

أكد علي حماده، رئيس مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، أنه جرى البدء في أعمال إنشاء طريق داخلي يربط بين المدينة وقرية أبوصويرة التابعة لها، للحد من الحوادث التي تقع على الطريق الدولي القديم المار بنطاق المدينة، حفاظًا على أرواح المواطنين، وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمدينة.

وأكد رئيس المدينة أنه جرى الانتهاء من أعمال تسوية وتمهيد الطريق، تمهيدًا لرصفه وإنارته وتركيب العلامات المرورية بالطريق، وذلك بالتوازي مع إنشاء طريق يربط المدينة بمنطقة السادات، مرورًا بحي الستميات، وتطوير طرق تقسيم حي الزيتون السياحي، وتطوير وتجميل منطقة السوق التجاري بالكامل بشكل يتناسب مع المظهر الحضاري للمدينة، لكونها أحد أهم الوجهات السياحية بجنوب سيناء.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال تفقد علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، والمهندسين الفنيين أعمال تسوية وتمهيد الطريق الرابط بين المدينة وقرية أبوصويرة.

وأوضح رئيس المدينة، أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أصدر تعليماته بالبدء الفوري في التطوير الشامل ورفع كفاءة طريق القرى السياحية والفنادق بالمدينة، بعد توفير الاعتمادات المالية الخاصة بتطويره بتكلفة تقدر بـ 47 مليون جنيه، والتي تتضمن إعادة رصف وإنارة الطريق بطول 5 كيلو مترات في كلا الاتجاهين، ويضم كل اتجاه حارتين وتبلغ عرض كل حارة 2.5 متر.

وأوضح رئيس مدينة رأس سدر، أنه جرى توفير الاعتمادات المالية من هيئة التعمير وهيئة التنمية السياحية، بحيث تتكلف هيئة التعمير برصف وازدواج الطريق، بينما تتكلف هيئة التنمية السياحية بإنارة الطريق، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لإضفاء شكل حضاري يليق بالمنطقة السياحية التي تجذب الآلاف من السياحة الداخلية والعربية كل عام.

وأكد أنه جرى الانتهاء من إنارة قريتي أبوصويرة و المالحة، وإنارة المنازل التي جرى اقامتها بديلًا للمنازل التي تدمرت جراء السيول بمنطقة السادات، إضافة إلى إنارة الطريق الجديد بطول 3 كيلو مترات.