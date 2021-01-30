نائب وزير الاتصالات تعلن حزمة برامج تدريبية لموظفي جنوب سيناء

قام محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، ترافقه نائب وزير الاتصالات، المهندسة غادة لبيب، بتكريم 33 موظفاً من فريق عمل التحول الرقمي بمركز المعلومات بديوان عام محافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، لاجتيازهم برنامج التدريب على التحول الرقمي، وذلك بحضور المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ، في مقر المركز المتقدم بمدينة شرم الشيخ.

وأكدت نائب وزير الاتصالات، في تصريحات لها على هامش الاحتفال بتكريم موظفي مركز المعلومات، على تنفيذ حزمة برامج تدريبية جديدة بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات، لضمان وجود فريق عمل كفء وفعال.

وأشارت إلى أن التحول الرقمي يأتي ضمن مظلة أشمل وهي بناء مصر الرقمية، والتي تهدف إلى التهيئة لاستيعاب مشروعات التحول الرقمي وضمان استدامتها، إضافة إلى ترشيد موارد الدولة، وحوكمة الأداء الحكومي، وتقديم خدمات للمواطنين بشكل أكثر يسراً وكفاءةً وشمولاً.

وقالت إن الاتجاه نحو التحول الرقمي يجري بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتحقيق الربط بين كافة الجهات الحكومية على مستوى البنية التحتية والمعلوماتية، من أجل تمكينها من التواصل وتبادل البيانات والمستندات لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات من جهة واحدة.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد فودة أنه جرى تدريب فريق عمل التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، الذي يضم 22 متدرباً، على برنامج أساسيات التحول الرقمي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وأوضح المحافظ أن التدريب جرى من خلال نخبة من المتخصصين التابعين للمعهد القومي للاتصالات، وذلك عبر الإنترنت، خلال الفترة من 3 إلى 10 يناير الجاري، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في ظل جائحة فيروس كورونا.

وقال محافظ جنوب سيناء إن التدريبات تضمنت كيفية التعامل علي برامج التحول الرقمي واستخداماته وتعريفه، والذكاء الاصطناعي، ومعدلات الإنجاز المستهدفة لخطط التحول الرقمي والحوكمة، والإمكانيات الرقمية الحالية، وتحديد أفضل هيكل للعمل، إضافة إلى توثيق المتطلبات للخطط الاستثمارية، وتحديد عوائق التكامل الرقمي وإدارة التغير للتحول الفعلي للرقمنة.

واستعرضت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، ما جرى إنجازه بملف التحول الرقمي بالبوابة الإلكترونية والبوابة الجغرافية، ومنظومة المتغيرات المكانية، ووحدة البنية المعلوماتية، والذاكرة المؤسسية، ووحدة نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، إضافة إلى استعراض ما جرى إنجازه بملف المراكز التكنولوجية.