إيران ترفع قدرات تخصيب اليورانيوم بعد أنباء عن هجوم إسرائيلي محتمل

أعلنت طهران، اليوم، أنها ركبت أجهزة طرد مركزي متطورة من نوع IR2M في مفاعل نطنز، وأجهزة من نوع IR6 في مفاعل فوردو، وذلك في أعقاب أنباء عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عقد اجتماعا مع عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، لمناقشة الاستعداد لهجوم محتمل ضد إيران، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وقال كاظم غريب أبادي، ممثل إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه «تم بنجاح تركيب سلسلتين تضمان 348 من أجهزة الطرد المركزي من نوع IR2m بطاقة تفوق أربعة أضعاف طاقة أجهزة IR1 وهي تعمل حاليا بغاز UF6 في مفاعل نطنز، ونعمل حاليا على تركيب سلسلتين من أجهزة IR6 في مفاعل فوردو»، وهو ما يعني رفع قدراتها على تخصيب اليورانيوم.

أجهزة طرد مركزي أكثر

وأضاف غريب أبادي «إن إيران ستقوم مستقبلا بتركيب عدد أكبر من أجهزة الطرد المركزي المتطورة»، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الوكالة الدولية لا تزال قادرة على التحقق والاطلاع على التطور المبرمج لأنشطة طهران النووية.

وتأتي تلك التصريحات الإيرانية عن زيادة قدراتها النووية، رغم ما أعلن عنه وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، عن استعداد مبدئي لتنسيق المواقف بين إيران والولايات المتحدة للعودة للاتفاق النووي الذي سبق وأعلنت واشنطن انسحابها منه في ظل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.

اجتماع أمني إسرائيلي

غير أن هذا التصعيد الإيراني، جاء أيضا بعد ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية عن أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، عقد، ليل الاثنين، اجتماعا مع عدد من المسؤولين الأمنيين والعسكريين، لمناقشة الاستعداد لهجوم محتمل ضد إيران.

وأفادت قناة «كان» العبرية بأن نتنياهو ناقش في اجتماع ضم وزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش، أفيف كوخافي، ومسؤولين في وزارتي الجيش والمالية، تحويل الأموال من القواعد الأمنية للطوارئ لصالح خطط عملياتية متوقعة ضد إيران، وذلك بحسب ما ذكرت روسيا اليوم.

يأتي ذلك فيما دعا نتنياهو، المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، للانعقاد يوم الأربعاء المقبل، لبحث «المستجدات المتعلقة بالشأن الإيراني».

بحث رفع مستوى التخصيب

وبحسب ما ذكرته وسائل الاعلام الإسرائيلية، فإن الكابينيت سيبحث «رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، والتحذير الأمريكي بأن إيران ربما تكون على بعد أسابيع من امتلاك مواد لسلاح نووي إذا واصلت خرق الاتفاق النووي، واحتمال عودة سريعة للإدارة الأمريكية الجديدة للاتفاق النووي، والتفجير في محيط السفارة الإسرائيلية في الهند، ومحاولات انتقامية إيرانية أخرى».

وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أعلن الأسبوع الماضي، أنه أمر الجيش بإعداد خطة لهجوم محتمل على إيران هذا العام.