سماع صفارات الإنذار غرب العاصمة الإيرانية «طهران»

قالت وسائل إعلام إيرانية مساء أمس الجمعة، إن صوت صفارات الإنذار دوى غرب العاصمة الإيرانية «طهران».

وأوضح مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، أنهم سمعو صفارات الإنذار في بعض المناطق غربي طهران.

من جانبها، ذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أنه لا توجد معلومات متاحة حتى الآن عن سبب سماع هذا الصوت.

ونقلت وكالة «سيباه نيوز» المقربة من «الحرس الثوري الايراني» وبعض المواقع الأخرى غير الرسمية، عن بعض النشطاء الإيرانيين على وسائل التواصل الاجتماعي، قولهم بأن أصوات صافرات الإنذار دوت في غرب طهران لعدة دقائق دون معرفة السبب وراء ذلك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي سياق آخر، أعلن السفير الإيراني لدى الهند،علي جكيني، الإفراج عن 15 صيادا إيرانيا مسجونين في الهند، وقال إن هؤلاء الصيادين سيغادرون إلى طهران، وفقا لما ذكرته وكالة «إرنا» الإيرانية.

وأضاف جكيني، في تصريح مساء أمس الجمعة، أن هؤلاء الصيادين من منطقة «جابهار» -الواقعة على ساحل خليج عمان الشمالي في منطقة مكران- وكانوا يصطادون في المياه الحرة، لكن قاربهم تعرض لحادث العام الماضي جراء الأمواج العاتية للبحر، ما تسبب في دخلوهم المياه الإقليمية للهند لطلب المساعدة، لكنهم اعتقلوا بسبب الدخول غير المشروع إلى المياه الهندية.

وأشار الدبلوماسي الإيراني، إلى أن هؤلاء الأشخاص عانوا من مشاكل لفترة طويلة، حيث احتُجزوا في البداية في «بنجلور»، وعانوا من وضع صعب للغاية، وبعد عدة جولات من المحاكمة والحصول على محام، تمت تبرئتهم في النهاية.

وتابع السفير الإيراني قائلا، إنه بعد المتابعة وتعاون السلطات الهندية، سوف يغادر هؤلاء الأشخاص الـ15 إلى طهران.