محمد يسري: أحاول تقديم كوميديا قريبة من الشارع

قال الملحن واليوتيوبر محمد يسري، إنه بدأ العمل في مجال الفن، من خلال مسرح الجامعة، وقام بتمثيل عدة مسرحيات ثم عمل على العزف على ألة العود، وقدم موسيقى تصويرية لبعض المسرحيات، بجانب المشاركة في أول أوبرا تغنى باللغة العربية في دولة عمان قبل جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لافتا إلى أنه قدم في عدة مكاتب «كاستنج»، ولكن لم يكتب له التوفيق عدة مرات، إلا أنه بالمثابرة والصبر وصل إلى ما يريد، مبينا أنه كان يتلقى دعم من أهله وأصدقائه، مشيرا إلى أن كان ينتظر 12 ساعة في مكاتب الكاستنج، من أجل أن يشارك في دور صغير.

محاولة تقديم أشياء قريبة من الجمهور

وأضاف «يسرى» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن يقوم بأداء أدوار تمثيلية عن مواقف الجامعة والشارع وغيره مبينا أنه يحب التمثيل لذا حاول تقديم أشياء قريبة من الجمهور وقدم شخصية «أستاذ حمادة» الذي يعاكس بنت جديدة جاءت العمل لأول مرة تسمى «هايدي» ويحاول الارتباط بها رغم أنها مخطوبة.

أقدم عروض في ساقية الصاوي

وتابع الملحن واليوتيوبر: «قدمت عروض مسرحية وغنى وشعر في ساقية الصاوي من قبل وأحاول أن اقدم ستاند آب كوميدي بشكل محترم وسهل، والكوميديا القائمة على المواقف هي أسهل المواقف وأكثرها قربا للجمهور».

بعض مواقف الفيديوهات حقيقية

وواصل: «بعض المواقف الموجودة في الفيديو قصص حقيقية واجهتها في حياتي، وأسعد لحظات حياتي لما أمشي في الشارع وحد يوقفي يسلم عليا، أو حد يتصل بيا من بره مصر في دولة عربية ويقولي أنت بتضحكني جدا ولكن التصوير في الشارع يعرضني لمشاكل وتعرض الشرطة لي ففي أثناء تصوير موقف في حي الزمالك الموجود به عدة سفارات أوقفني الأمن وسألني عن سبب التصوير فشرح للأمن أنه ممثل ويرفع الفيديوهات على اليوتيوب».