بعد غياب 8 سنوات.. حنان ترك تدرس العودة إلى التمثيل: «تلقت سيناريوهات»

كشفت مصادر لـ«الوطن»، عن أنّ الفنانة حنان ترك، قد تلقت عروضًا فنية كثيرة، خلال الشهور القليلة الماضية، بشأن العودة إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الاعتزال.

وأوضحت المصادر، أنّ حنان ترك، لا زالت تدرس قرارها بعد، ولم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن العودة للفن من عدمه، لاسيما وأنها ليست متمسكة بقرار الاعتزال، أو تغلق الأبواب في وجه المخرجين والمؤلفين.

8 سنوات على اعتزال حنان ترك

وقالت المصادر، إنّ حنان ترك، لم تتسلم أي سيناريوهات بشكلٍ مباشر حتى الآن، لكنها تُعطي وعودًا لأصحاب العروض بالتمهل، وستدرس أحدها حال استقرارها على العودة بشكلٍ نهائي، إذ يجمعها اتصالات مع صُنّاع الفن حتى الآن.

حنان ترك، غابت عن الساحة الفنية، منذ ثمانية أعوام، إذ كان آخر أعمالها الدرامية بعنوان «أخت تريز» مع الفنانين سامي العدل وأحمد عزمي وسميرة محسن.

ابن حنان ترك يحلم بدخول عالم الغناء

حنان ترك شاركت في أعمال فنية خلال سنوات الاعتزال، لكنها اقتصرت على الظهور بصوتها فقط، فقد تعاونت عام 2013 في مسلسل الرسوم المتحركة «كليم الله»، وبعدها مسلسل «الإمام البخاري» عُرض قبل عامين، وكانت آخر تجاربها الإذاعية مسلسل «النداهة» مع الفنان هاني عادل ولبنى ونس، لكنه لم يُعرض بعد.

يذكر أن آدم خالد خطاب، الابن الأكبر للفنانة حنان ترك، يعمل بشركة «Solo 4 Life Records»، ويقدم أغاني راب، حيث سبق ونشر صورة له عبر موقع «انستجرام»، وعلق عليها بقوله: «سلاحي هو صوتي أنا الواقعي، الأصولي.. جهلة في منطقتي.. أريد كلمات الأغاني الشرعية على قمة أهراماتي».