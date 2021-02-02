زينة: درست حقوق «علشان عاوز أساعد الناس تاخد حقها من غير فلوس»

قالت الفنانة زينة، إنها كانت حاصلة على مجموع 86% في الثانوية العامة، وهذا كان مجموع كبير حينها، يتيح لها دخول كلية الإعلام، لكنها دخلت كلية تجارة عين شمس، بناء على رغبة والدتها التي أرادت ذلك، لكنها لم تكن تحب الدراسة في كلية التجارة، ما أدى إلى سقوطها عدة مرات على الرغم من تفوقها طوال سنوات الدراسة في المدرسة.

كنت بنجح بصعوبة في كلية التجارة.. وأختي حفزتني على دراسة الحقوق

وأضافت «زينة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم» ويقدمه الإعلامي سيد علي، أنها حصلت على الشهادة، بعد أن كانت تنجح بمجهود شاق، حيث عادت كل سنة مرتين، لافتا إلى أنها منذ 4 سنوات، حفزتها شقيقتها «نسرين»، التي درست اجتماع وآداب فرنسي وآداب إنجليزي من أجل استغلال وقتها على دراسة كلية الحقوق.

قدمت في حقوق عشان عاوزة أساعد الناس تجيبها حقوقها

وتابعت: «بعد أن حفزتني أختي على دراسة كلية الحقوق قدمت في الكلية وأنا زمان كنت بشوف محامين بيترافعوا وكانوا بيجيبوا حقوق الناس وأنا كنت عاوز أساعد الناس تخد حقها حتى من غير فلوس وهذا ما دعمتني أختي فيه ورغم أن مكنش في وقت والكلية أصلا صعبة وكمان وجود كورونا المستجد كوفيد 19 صعب الأمور بس أنا خلصت الحمدلله ومبسوط أوي أوي، وأنا عاوز أشكر أختي وربنا يديها الصحة خصوصا أنها كانت بتمر بوعكة صحية مؤخرا بس الحمدلله هي أحسن».