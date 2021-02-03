بعد عقار فيصل.. طبيب يقدم نصائح لمواجهة حروق المنشآت والمنازل

قدم عادل أحمد، المدير التنفيذي لمسشتفى «أهل مصر»، المتخصص في الحروق، عددًا من النصائح المهمة للمواطنين للتعامل مع الحرائق عند اندلاعها، خاصة بعد حادثة عقار الهرم، الذي ظل أكثر من يومين مشتعلا، موضحا، «المطلوب هو أن تنقذ روحك وأرواح الآخرين، والمملتكات، ويجب إخلاء المكان فورا، وهناك طريقة معينة للإخلاء، يجب على الناس أن يعتادوا عليها».

المطالبة بمجلس قومي لمواجهة الحرائق

وقال «أحمد»، في مداخلة مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، الثلاثاء، إنه يجب أن يكون في المنشآت سلمًا للطوارئ، مشيرا إلى أن هناك نصف مليون حالة حروق تحدث في السنة، ولا يعرف أحدا عنهم شيء، ولذلك نطالب بمجلس قومي لمنع حدوث الحرائق.

تصور خاطئ لدى الجميع

وشدد المدير التنفيذي لمسشتفى «أهل مصر» على أن «الجميع لديهم تصور خاطئ وهو أن الحريق يحدث للآخرين فقط، ولن يحدث لنا»، مشيرا إلى أن الكثيرين يأخذون الأمر بعدم جدية، ويعتقدون أنه لن يحدث لهم، والمشكلة الكبيرة أن من أنشأ عقار الهرم، لم يضع في حسبانه أنه قد يتعرض للحريق، وبالتالي لم ينفق عليه من أجل اشتراط الحماية المدنية».

وتابع: «أجهزة الحماية المدنية تبذل مجهودا خرافيا، وتمنح التراخيص، ولكن لا يوجد متابعة بعد الحصول على التراخيص»، لافتا إلى أنه عند التعرض إلى حريق يجب إخلاء المبنى والبعد عن الحريق، والتخلص من كل الأشياء التي تسد مجرى التنفس، وإذا أمسكت فيك النيران لا تجري، ولكن انبطح على الأرض، وتدحرج، ويجب الاتصال بالإسعاف فورا، ويجب أيضا عمل تجارب باستمرار على إخلاء المكان إذا وقع حريق، وعندما يحدث الحريق ينفذ الناس ذلك بسهولة».

التقليل من خطر حرائق المنازل بنسبة 70%

كما قدم نصيحة أخرى للتقليل من الحروق التي تحدث في المطابخ، موضحا: «أهم حاجة إن إيد طاسة الزيت أو حلة المية السخنة خارج البوتاجاز، وهذه النصيحة تقلل نسبة 70% من حوادث الحروق داخل المطابخ، وإذا حدث حرق صغير يمكن وضع الحرق أسفل المياه لفترة، وإذا كان هناك حرق كبير لا تضعوا بيض أو دقيق أو لبن على الحروق، ولا أنصح بها، ويجب التوجه إلى أقرب مركز طبي للحصول على الإسعافات اللازمة».

وشدد على أن هناك 6 ساعات بعد الحريق يطلق عليها الـ6 ساعات الذهبية، وإذا تم معالجة الحروق خلالها فإنه سيتم معالجة الأمر، ولكن في حال استخدام الإجراءات الخاطة ستحدث مشكلة كبيرة، ويضيع الوقت الذهبي لعلاج الحروق.