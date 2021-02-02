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شاهد عيان يروي لـ«الوطن» كواليس حريق عقار الدائري لليوم الرابع

كتب:

رؤى ممدوح
09:11 م | الثلاثاء 02 فبراير 2021
عقار الدائري

عقار الدائري

لليوم الرابع على التوالي لا تزال النيران مشتعلة في عقار الهرم المتاخم للطريق الدائري ولكن بحدة أقل، وذلك عقب اندلاع شرارة الحريق في تمام الخامسة عصرا من مساء يوم السبت الماضي، الأمر الذي أجبر السكان على إخلاء البناية المكونة من 14 طابقا لتنحصر الخسارة فقط في الممتلكات دون وقوع إصابات أو وفيات.

الأهالي ساهموا في عمليات الإطفاء

أول مالحريق حصل جرينا نطفي مع الناس بجرادل الميه بس الحريقة كانت أكبر مننا، بهذه الكلمات بدأ محمد عبدالرحمن، أحد سكان المنطقة، ويقطن أحد العقارات القريبة من البناية المحترقة، حيث يقول الرجل الأربعيني أن مشهد النيران وهي تتصاعد ملتهمة في طريقها كل شيء جعلهم يتحركون لا شعوريا من أجل إخمادها ويتابع: طبعا ماكنش فيه أي فايدة من اللي عملناه لأن الحريق كان بسبب ماس كهربائي حصل في المخزن والميه كانت بتزوده أكتر، بس عملنا كده عشان نهدي السكان اللي كانوا مفزوعين من المنظر.

وتابع: النيران لم تكن خافته هكذا في اليوم الأول، كلنا كنا فاكرين إن الحريقة هتزيد مع الوقت بس ستر ربنا إن بدأت تطفي مع نفسها و باقي حاجات بسيطة زي الجمر كده هي بس اللي مولعة، مشيرا إلى أن الأضرار التي شهدها المبنى الضخم انحصرت في سقوط سقف المخزن إثر احتراقه بالإضافة إلى انهيار أجزاء من المبنى والواجهة الخارجية.

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