بريد الوطن.. تهنئة قلبية لرجال الشرطة في عيدهم

سيظل رجال الشرطة الشرفاء على مر العصور هم الصناع الحقيقيين لأمن وأمان المواطنين، وسيظل رجال الشرطة يدفعون حياتهم بدون ثمن من أجل بث الأمن والأمان للمواطنين، وسيظل رجال الشرطة وأشقاؤهم من أسود القوات المسلحة هم العيون الساهرة دائماً وأبداً لحماية تراب هذا الوطن.

وحيث تحتفل مصر كل عام يوم 25 يناير بعيد الشرطة بعدما تم فى ذلك اليوم منذ 69 عاماً من ملحمة بطولية لرجال الشرطة فى وجه العدوان البريطانى فى الإسماعيلية، فمن الواجب الوطنى على كل مواطن شريف على أرض مصر «أم الدنيا» فى تلك المناسبة العطرة توجيه تهنئة لرجال الشرطة فى عيدهم والوقوف تقديراً وإجلالاً لشهداء الشرطة الأبرار.

وحيث نشاهد منذ عقود إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية متميزة جداً وتقوم بواجبها على أكمل وجه فى رصد مشكلات الناس ولا تترك مشكلة صغيرة أو كبيرة إلا وتقوم بالرد عليها والسعى الجاد لحل أى مشكلة للمواطنين، فمن هنا أتوجه برسالة من داخل قلبى لرجال الشرطة الشرفاء الذين يتم استغلال مواقعهم من قِبل بعض المعارف والأقارب والتنبيه على أقاربهم ومعارفهم بعدم استغلال أسمائهم كلما وقعوا فى خطأ قانونى من أجل الهروب من المساءلة القانونية.

طلعت سلامة- الزقازيق- الشرقية

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